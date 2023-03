Michael Carrera, un venezolano "de playa" que se siente como "en casa" tras fichar por el Granca

Michael Carrera se siente como "en casa". Un embajador de la octava isla en Siete Palmas. El ala-pívot venezolano, fichado para suplir a Damien Inglis, resalta el "paraíso" isleño, del que guarda relación con la arena de Las Canteras. "Yo soy de playa (el jugador nació en la ciudad venezolana de Barcelona, con salida al Mar Caribe), estoy contento por estar aquí, mi esposa está super emocionada y mi hija, que todavía no lo sabe, cuando vaya a la playa va a estar muy contenta", indicó con la mayor de las sonrisas que puede aportar un jugador que competía la semana pasada en la LEB Oro con el Lleida y ahora va a enrolarse al séptimo clasificado de la Liga Endesa.

El interior deja huella desde el primer día con la positividad que transmite por sus poros. "Vengo para aportar mi granito de arena. Me siento agradecido por los compañeros y el cuerpo técnico que hay en el club porque me han recibido como si fuera un jugador que estuviera aquí desde antes y es la primera vez que estoy en Gran Canaria", transmitió con una carcajada el sudamericano. Dispuesto para estar presente ante el UCAM Murcia el sábado (20.30 horas, Movistar Deportes 2).

Asimismo, Carrera dijo estar "ilusionado" por venir por los tres meses que restan de temporada (y teniendo en cuenta que no va a poder competir en la Eurocup al no poder ser inscrito), y estar a las órdenes de Jaka Lakovic, con quien ya coincidió en su etapa en la liga alemana. "Haré lo que me pida con los ojos cerrados, tenemos un entrenador maravilloso", subrayó.

En cuanto a lo que el ala-pívot pretende ofrecer a la escuadra amarilla, indicó que, además de "invitar a la familia venezolana a la cancha", intentará aportar "energía y defensa" sea en la posición que sea. Mide 1,96, viene para suplir a Damien Inglis, pero deja claro que puede "defender todas las posiciones", aunque también puede "meterla", en su condición de anotador como reflejó en la LEB Oro con sus 20,3 puntos de media antes de estampar su rúbrica con el Granca.

Aun así, sabe que "el ritmo de la ACB es muy rápido" y por ende debe adaptarse a esta vicisitud. "Sé que me puede costar un poco, pero me siento cómodo defendiendo a jugadores más pesados que yo", remarcó Carrera, que además sabe que tiene que "conocer las jugadas del equipo", pero es una situación que no debe entorpecer su participación ante el UCAM Murcia.