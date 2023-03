Las protestas de Jaka Lakovic en el último partido liguero contra el Coviran Granada le van a salir caras al entrenador del Granda. El Juez Único de Competición de la Liga Endesa acaba de castigar con cuatro partidos de sanción al esloveno al frente del banquillo claretiano después de que infringiera varios apéndices del Artículo 38 del Título Segundo de las infracciones a las reglas del juego, capítulo primero de las normas generales.

En el encuentro frente al conjunto nazarí, cuando restaban tres minutos para la conclusión del choque, Lakovic comenzó a discutir con el trío arbitral al pedir la revisión de un tapón ilegal de Petit Niang. Una solicitud que no era posible dado que ni Antonio Conde, ni Arnau Padrós, ni Esperanza Mendoza, habían señalado ninguna infracción, por lo que no se podía revisar algo que no se había pitado. Ante tal tesitura el balcánico la emprendió contra los colegiados y entre acusaciones y señalizaciones con el dedo, terminó descalificado y escoltado por la seguridad del pabellón hacia el vestuario.

Tal y como recoge el Artículo 38 del reglamento de la Federación Española de Baloncesto, que es quien rige la normativa sancionatoria de la Liga Endesa, "se considerarán infracciones leves, que serán sancionadas con apercibimiento o con multa hasta 600 € o con suspensión hasta un mes o con suspensión de uno a cuatro encuentros o jornadas", una serie de nueve puntos, de los cuales Lakovic infringió al menos tres: Protestar de forma reiterada las decisiones arbitrales; Dirigirse a algún integrante del equipo arbitral, componentes de los equipos, directivos y otras autoridades deportivas, con insultos o expresiones de menosprecio, o cometer actos de desconsideración hacia aquello; y permanecer en el terreno de juego y/o en los accesos al mismo, una vez haya sido descalificado del encuentro.

De esta forma, Lakovic no podrá dirigir los encuentros ligueros del Granca que le miden al UCAM Murcia el sábado (20.30 horas, Movistar Deportes 2), el derbi de la próxima semana frente al Lenovo Tenerife, contra el Real Betis y frente al Joventut. Teniendo que ponerse al frente el segundo entrenador del balcánico, Víctor García.

Cabe destacar que el entorno del club se ha manifestado en contra de la cuantía de partidos contra Lakovic y la entidad claretiana emitió un comunicado en el que relata los hechos sobre la sanción con el esloveno.

"En la noche del jueves 16 a las 21.00 horas fue comunicada la resolución, con plazo hasta el viernes 17 a las 13 horas para la presentación de la solicitud de medidas cautelares. Finalmente, en la tarde de este viernes el Juez Único de Competición no ha admitido a trámite la medida cautelar solicitada por el CB Gran Canaria", explicó el club sobre los tiempos.

Asimismo dejó constancia de su inconformidad con esta decisión: "Desde el Club Baloncesto Gran Canaria queremos transmitir nuestro profundo malestar con la desproporcionada sanción, entendiendo además que supone un agravio comparativo con situaciones similares o peores que se han podido presenciar en la competición".

Una sanción que está levantando ampollas en el entorno del club y que se cataloga de sorpresiva dado el carácter tranquilo que caracteriza a Jaka Lakovic como entrenador, siempre respetado por su círculo cercano de trabajadores y afable en el trato con los que rodean.

De momento, a la espera de una resolución futura que pueda rebajar la cuantía de los partidos que está sancionado el entrenador, por lo pronto lo que está seguro es que ante el UCAM Murcia será Víctor García quien tenga que dirigir a los amarillos.