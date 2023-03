«Probablemente este va a ser mi ‘último baile’ en el Arena»

¿Cómo se presenta su primera visita a Gran Canaria, donde estuvo durante siete años, con otra camiseta, en este caso la del Real Betis?

Con muchas ganas de volver a la que considero como mi casa, de verme de nuevo allí jugando y disfrutando del baloncesto. Mi recuerdos del Granca siempre serán bonitos. En la Isla viví mis mejores momentos de baloncesto desde que estoy en España.

Y su equipo que llega a la cita de mañana agobiado en cuanto a la clasificación –ahora mismo ocupa plaza de descenso–.

Sí, nos encontramos en una situación algo difícil, como atestigua nuestra posición en la tabla. Hemos tenido que lidiar con situaciones complicadas en cuanto a lesiones. Ahora tenemos que enfocarnos solo en hacer las cosas bien para intentar sacar los partidos adelante.

¿A qué Granca se espera mañana en el Arena?

Me espero al mejor Granca. Está haciendo una gran temporada tanto en la Liga Endesa como en la Eurocup. Se trata de un conjunto muy bien compensado. Seguro que ante su afición lo va a dar todo, y más después de la derrota que encajó con nosotros en nuestra pista en la primera vuelta.

La fórmula para vencer es repetir lo de ese choque disputado en Sevilla, donde ustedes se mostraron muy superiores.

No existe una fórmula. Esto no funciona así. Tenemos que jugar el partido y hacer las cosas bien; y cómo se hacen, pues cuidando los pequeños detalles, tomando buenas decisiones...

¿Y qué le preocupa de este Gran Canaria?

Como ya le dije, tiene un equipo muy completo, con jugadores de calidad para doblar en todas las posiciones. Se trata de un rival muy peligroso, con buenos anotadores, con pívots jóvenes y con muchas capacidades. Espero al mejor Granca en su casa.

¿Le sorprendió el nivel del Granca ante su Betis en la primera vuelta?

Un poco sí, pero también es verdad que nosotros en casa solemos jugar bastante bien. Nosotros hicimos un gran partido a nivel colectivo. Esto es baloncesto y siempre puede pasar cualquier cosas. Veías al Granca hacer grandes cosas, pero en ese encuentro o no le salieron o no les permitimos que las hiciera.

¿Con motivo de aquel partido y de este de mañana se ha entrecruzado llamadas con amigos de aquí?

No. Se trata solo un partido de baloncesto. Veré a los amigos que he dejado en la Isla, pero no hacer llamadas. Además, de los jugadores de mi época en el club ya no queda ninguno.

Mañana en el banquillo claretiano no estará el entrenador Jaka Lakovic por los cuatro partidos de suspensión. ¿Considera excesiva la sanción?

Cuando salió la sanción la vi un poco excesiva. Son decisiones que se toman, imagino, para que estas situaciones no se vuelvan a producir. Cuando le toca a uno se pasa mal, nos ponemos a especular, que si es demasiado que a otros no se los han puesto... Pero creo que con esa sanción han tratado de dar un ejemplo para que esto no vuelva a ocurrir.

Probablemente, en su posición de ala-pívot, tendrá que encontrarse con el último fichaje del Granca, el venezolano Michael Carrera. ¿Lo conoce? ¿Se ha enfrentado a él con su selección en Sudamérica?

No, no he tenido la oportunidad de medirme con él en partidos de selecciones, o al menos no lo recuerdo. Sí que le vi jugar en el último encuentro de mi selección, República Dominicana, ante Venezuela. Es un jugador bastante físico, con mucha energía.

Ya 41 años sobre sus espaldas. ¿Queda todavía Eulis Báez para rato? ¿Espera batir a su gran amigo Albert Oliver, otro santo y seña de la historia del Gran Canaria, que aguantó hasta los 43 en activo?

No, no... Ese no es mi objetivo. Ahora mismo mi objetivo es acabar la temporada lo mejor posible y ya me sentaré y tomaré una decisión. Ahora mismo estoy más por acabar mi último año en la Liga ACB. Es algo que tengo casi decidido. Quiero terminar dando lo mejor de mí con la camiseta del Betis. Estoy muy contento con lo que he hecho a lo largo de todo lo que llevo de carrera.

O sea que el de mañana es su último baile en el Arena.

Sí, sí. Muy probablemente este sea mi último baile en el Arena

«Mis recuerdos del Granca siempre serán bonitos; ahí viví mis mejores momentos en España»

¿Y luego?

En verano me gustaría ir a República Dominicana para dejarme ver en la Liga de allí y despedirme del público de mi país. Esos son los planes que tengo. No me gusta concretar desde ahora porque nunca se sabe.

¿No le atraen los banquillos?

Sí, he estado preparándome para ejercer esa función.

¿En el Granca?

Sí me dan la oportunidad en el Gran Canaria, más que contento. Es mi casa, como todo el mundo sabe, y yo encantado de ayudar en lo que pueda a los jugadores para desarrollarse.

Una persona muy querida como usted, espera un gran recibimiento mañana en su primera visita al Arena desde que se fue en el verano de 2019.

Imagino que me tendrán algo preparado por ahí –risas–. Creo que dejé un bonito recuerdo en Gran Canaria en mi etapa como jugador y, como no he vuelto a jugar en el Arena desde que me fui, va a ser un día bonito.