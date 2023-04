Jaka Lakovic regresa este sábado ante el Casademont Zaragoza (19.45 horas, Movistar Deportes) al banquillo del Granca en un partido de ACB tras cumplir su sanción de cuatro partidos que obligó al esloveno a seguir los partidos desde la grada y entregar el mando en plaza a su segundo, Víctor García. En su opinión "la decisión no era por parte de ACB ni del colectivo arbitral, sino de una persona que es un juez independiente". "Espero que esto no me afecte ni a mí, ni a mi trabajo, ni tampoco en cómo voy a ser percibido por los árbitros a partir de ahora", reconoció el responsable del equipo claretiano.

En lo referente al recurso interpuesto por el club y que no fue resuelto a tiempo para impedir que se perdiese los cuatro partidos, el balcánico declaró que aunque "se ha cumplido la sanción, vamos a ir adelante con el recurso porque simplemente se trata de hacer justicia y las cosas correctamente". "Perseguiremos este tema hasta el final", recalcó. Lakovic reconoció que "es difícil estar fuera, en la grada, y ver el partido sin poder ayudar", aunque en su opinión "Víctor y el staff han hecho las cosas muy bien y hemos ganado tres de cuatro partidos, algo que nos ha puesto en buena posición para pelear por el playoff". En lo estrictamente deportivo el preparador claretiano reconoció que el Zaragoza "ha cambiado totalmente desde la primera vez que nos enfrentamos aquí, han incorporado a muchos jugadores nuevos y son otro equipo, por la táctica y por el aspecto personal". "Han traído un base con experiencia, Stefan Jovic, y otro base como Wright, que tiene mucha calidad y han cogido confianza con algunas victorias, como las de Madrid, Barça o Valencia", argumentó el esloveno, para quien el equipo de Porfirio Fisac "es muy sólido". Para Lakovic la presencia del segoviano en el banquillo rival no condiciona en nada la preparación del choque, que en su opinión "no deja de ser un partido importante contra un equipo que está muy bien, que son muy físicos y juegan muy bien en su casa". En cuanto a la presión ambiental que se pueda encontrar el equipo amarillo en el Pabellón Príncipe Felipe, el entrenador amarillo reconoció que va a ser muy importante "controlar las emociones y jugar con ellas, porque sabemos que ellos tienen mucho apoyo de la afición", recordando que el pasado fin de semana "han llenado el pabellón también en la Copa de la Reina, que es una buena noticia para el baloncesto". "Se ha visto también en nuestros partidos la importancia que tiene la afición, porque el equipo se ha alimentado con ese apoyo y hemos sacado partidos gracias a la afición", recordó el balcánico. La asignatura pendiente del equipo sigue siendo la de ganar sus partidos fuera de casa, donde según sus palabras "siempre hemos competido y ahora toca hacer las cosas bien para ganar fuera". "Sabemos que la ACB no es algo fácil, ir fuera y ganar, porque cada equipo se juega algo, algunos se juegan la salvación, otros pelean por el playoff, otros por mejorar su posición y es una guerra cada día". Te puede interesar: CB Gran Canaria 11.038 fieles más en el Gran Canaria Arena En cuanto a la presencia de Vítor Benite en la convocatoria reconoció que será duda "hasta el último momento, porque tenía una contractura en el gemelo y no queremos ponerle en riesgo". Todos los demás jugadores de la plantilla "están disponibles para viajar". Por último, Lakovic valoró la profundidad de armario que cuenta en la actualidad con la recuperación de Damien Inglis, afirmando al respecto que "tenemos 14 jugadores y cada uno es consciente de su rol, es algo importante que todos lo acepten por el bien del equipo". "Es difícil jugar menos o tener un rol menor, pero los jugadores lo hacen por el bien del equipo y no hemos tenido ningún tipo de problema sobre ese tema", reconoció el esloveno.