La Décima hacia el Olimpo

De nuevo se presenta otra oportunidad para el Granca de emprender un camino de eliminatorias que le lleve a la consecución del primer título de su historia. ¿A la décima irá la consecutiva? Esa es la pregunta que planea sobre el aire en el entorno del club insular al iniciar mañana su camino hacia la ansiada final de la Eurocup, ante un Bursaspor (20.15 horas, DAZN) que ya la jugó la pasada temporada, merced al novedoso de competición del torneo continental en el que todo se juega a vida o muerte en cada choque.

Ya han pasado diecinueve años desde que el Gran Canaria jugase sus primeros octavos de final de la Eurocup. En este tiempo, catorce son las ediciones en las que los claretianos han disputado el torneo, de las que solo en cuatro de ellas no pasó de la fase de grupos o se quedó en el Last 16 para no prosperar en 2011 cuando se midió al Cedevita Zagreb, UNICS Kazan y Hemofarm Strada en el mismo grupo.

De la temporada 2003-2004 en el que el Granca tuvo que vérselas contra un Real Madrid de capa caída, nada que ver con el proyecto actual de la Casa Blanca, aunque terminaron levantando el título ese año al ganar en la final al Hapoel Jerusalem.

Los blancos venían de clasificarse para la denominada Copa ULEB como décimos de la ACB la campaña anterior y tampoco parecía dar síntoma de haberse renovado en la del 2004. Eso sí, la diferencia financiera con los claretianos era mayúscula y eran capaces de arrebatarle a Pat Burke en mitad de temporada y que les hiciera un sangrerío en el juego interior amarillo, apuntalado entonces por Marcus Goree y un Fran Vázquez cedido.

Desde entonces las tornas en la entidad claretiana ha cambiado por completo en la competición europea y es uno de los que apuntan a hacerse con el título más temprano que tarde. Con la vitola de favoritos, este año más que nunca después de concluir la primera fase de grupos con el mejor balance de victorias y derrotas, condición que le permitirá jugar todas las eliminatorias como local, a la Décima le va tocando.

Eso sí, con la advertencia del fracaso estrepitoso de la pasada campaña y que todavía duele como un puñal clavado en el esqueleto del Granca cuando cayó eliminado contra un Andorra que andaba grogui en la Liga Endesa –terminó descendiendo– por 77-79 y con una entrada en el Arena indigna de unos cuartos de final de la Eurocup con 3.656 espectadores, una asignatura que más le vale a la Marea Amarilla haber aprendido esta campaña y que llene el pabellón en los cuatro partidos que le llevarían a jugar la Euroliga.

Una muestra del resultado de las iniciativas que se están llevando este año desde la directiva claretiana, con Taph Savané al frente, es que ayer ya se había superado la cifra de 3.000 abonados que tenían descargada su entrada para el choque frente a la escuadra otomana de mañana. Y a la espera queda las invitaciones de abonados que se puedan solicitar en las taquillas del pabellón desde las 19.45 horas, cuando se doble el personal de la zona de retirada de entradas del Arena.

El que no va a estar mañana frente al Bursaspor el Vítor Benite salvo que fuerce innecesariamente su convocatoria para el duelo de octavos de final. El escolta brasileño todavía no termina de sentirse bien de su contractura en el gemelo y Lakovic no podrá contar con los 8,7 puntos –38% de acierto en tiros de tres puntos– y 1,4 rebotes que promedia el escolta en los 18 partidos disputados en la fase de grupos.

Precisamente Benite es uno de los dos jugares de la plantilla insular que sabe lo que es ganar un torneo continental, cuando logró ganar la Basketball Champions League por partida doble junto a Miquel Salvó defendiendo la camiseta del Hereda San Pablo Burgos en las temporadas 2020 y 2021. Voz autorizada de campeón.