¿Qué sensación hay dentro del vestuario para afrontar el partido de octavos de final de la Eurocup esta noche contracontra el Bursaspor? ¿Es diferente al de un partido de liga regular?

Esta semana se palpa que hay ganas de jugar estos octavos de final. Todos están comprometidos y concentrados con esta eliminatoria. Es verdad que es un partido más del calendario, pero al ser un encuentro en el que todo se va a resolver en cuarenta minutos tenemos que estar concentrados desde el principio.

¿Existe presión por ser el favorito para ganar la Eurocup después de acabar con el mejor balance en la fase de grupos y disputar todas las eliminatorias con el factor cancha a favor?

Creo que puede jugar un poco en contra de nosotros. Estos equipos vienen sin presión y a querer darlo todo. Si te relajas un segundo te puedes ir a casa. Quedarnos sin opción de jugar la final después de todo lo que hemos hecho, igual que pasó el año pasado, es algo que tenemos que evitar a toda costa que nos vuelva a ocurrir esta temporada. Tenemos que ser conscientes de lo que hay que hacer para ganar el partido en todos los minutos y no especular.

Ya que habla de la eliminación del pasado curso en cuartos de final contra un MoraBanc Andorra que terminó descendiendo en la Liga Endesa. Eran claros favoritos pero terminaron perdiendo a pesar de ir ganando por 12 puntos en el tercer cuarto (54-42). Siguen ocho jugadores de ese partido. ¿Son conscientes de haber aprendido la lección?

Sí, como tú dices es una lección que tenemos presente. Insisto, no podemos relajarnos ningún momento y en ese partido se demostró. Íbamos por delante en el marcador, éramos favoritos y al final nos remontaron en casa. Ferran le pasó lo mismo el año pasado con el Joventut cuando cayó eliminado a las primeras de cambio contra el ratioparm Ulm [equipo que entrenaba el actual técnico claretiano, Jaka Lakovic]. Le pasó lo mismo que a nosotros y esto nos debe servir para estar atentos para no confiarnos.

¿Dentro del vestuario se habla de que la Euroliga está a cuatro victorias? ¿Son conscientes de ello o prefieren no hablarlo para no generar más presión?

No no, al contrario. Todo el mundo sabe que es la opción que tenemos para poder jugar la Euroliga que es el sueño del equipo, además de ganar la final de la Eurocup. Lo que queremos ahora es ganar esa plaza de la Euroliga y levantar un trofeo.

Ha insistido en lo de estar concentrado los cuarenta minutos. Dé una pista de lo que se va a encontrar el público esta noche en el Arena.

Lo que tenemos que hacer es igualarles en el juego físico. Ellos van a optar por este planteamiento. Hay que nivelar sus opciones físicas y estar igual de duros que el Bursaspor. Luego lo demás ya sale natural.

Se va a enfrentar al pívot del Bursaspor, Zach Auguste [promedia 12,8 puntos y 6,9 rebotes], que tiene gran poderío ofensivo. ¿Cree que en la rotación Jaka le va a encomendar frenar al pívot y dejar más a Olek en la parte ofensiva?

No, no. Vamos a tener el mismo plan de rotación que lo hacemos en los otros partidos. No hay nada en especial en este. Sí trabajamos en cómo le debo defender, obvio. Es un pívot que conozco, que ya jugué el año pasado contra él [ Auguste firmó 5 puntos y 6 rebotes en el Arena jugando para el Cedevita; y 3 puntos y 3 rebotes jugando en Eslovenia]. Conocerle de antes es algo que también ayuda para este partido.

¿Siente que en este tipo de partidos de la competición europea se juega a un ritmo diferente que en la Liga Endesa? ¿Hay mayor libertad ofensiva?

La verdad es que en la Liga Endesa nos conocemos más entre los jugadores. Hay un buen reconocimiento de los jugadores que llevan mucho tiempo en la competición. En la ACB creo que hay menos espacios por eso mismo de que nos conocemos entre todos. En la Eurocup es diferente. Ellos pueden hacer todo el análisis sobre ti que quieran pero no van a saber tanto de ti como un equipo de aquí. Aun así creo que eso del scouting no sirve mucho cuando estás en la cancha, la verdad.

El año pasado ganó el premio al mejor jóven de la Eurocup. ¿Es un aliciente para usted ahora que empiezan las eliminatorias por el título? ¿Espera repetir galardón [se entrega al mejor jugador menor de 22 años]?

Sinceramente no estoy pensando en este premio. Si llega, pues llegó, pero yo me concentro en seguir trabajando día a día y dar el máximo de lo que puedo de mi mismo a ver si esta temporada puede ser algo mejor que la anterior y así además podamos ganar la copa [ríe].

Aprovechando que habla de la pasada temporada. Todo el mundo puso los ojos sobre usted dada su confirmación como estrella. Fue seleccionado por los Cavaliers en el Draft de la NBA. ¿Cree que este año está siendo mejor que el pasado?

Bueno, ha habido partidos y partidos, no te voy a engañar. En algunos he sentido que estaba súper bien y en otros no me terminaban de salir las cosas. Creo que tengo que seguir mejorando muchas cosas todavía. Para jugar en la élite nunca es suficiente con lo que tienes, siempre hay que dar más que el día anterior, seguir mejorando para poder estar al máximo nivel que puedes dar sobre la pista de juego.

En algunos vídeos que ha transmitido el club a través de sus redes sociales se ha escuchado a Balcerowski o a Salvó decir que su sueño es ganar un título este año. El más cercano es el de la Eurocup, a cuatro victorias. ¿Usted hace alguna promesa si lo gana?

Ahora no me viene nada a la cabeza. Claro que quiero ganar un título como dicen ellos. El de la Eurocup es el mejor. Así que ojalá, ojalá que lo ganemos.

¿Emplaza esa propuesta de promesa para cuando juegue la final?

Perfecto. Ahora no me sale ninguna promesa pero más adelante pienso en algo para cumplir si ganamos el trofeo, lo prometo [ríe].

Por último. Sus derechos deportivos en la NBA pertenecen a los Cleveland Cavaliers. ¿Continúa el sueño vivo de jugar en la competición norteamericana? ¿La franquicia de Ohio ha hablado con usted esta temporada?

Ellos han venido un par de veces a Gran Canaria a ver algún partido y ver cómo iba. Hemos hablado cuando han venido, pero no ha salido el tema de que sea el año que viene cuando pueda ir a la NBA. Me dijeron que siguiera trabajando, que si sigo haciendo lo mismo y mantengo mi nivel y en el mismo ritmo hay garantías de que pueda ir. Pero no me han dicho nada concreto.