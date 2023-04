Lakovic: "Nunca estás del todo acostumbrado a este tipo de partidos de todo o nada"

El entrenador del Granca, Jaka Lakovic, analizó en la sala de prensa del Arena el choque que les enfrentará mañana al Joventut, en las semifinales de la Eurocup (20.00 horas, DAZN), en un partido que el esloveno considera que están preparados para afrontarlo. "Tenemos una mezcla de experiencia, juventud y energía, somos un equipo estable, que sabe a lo que queremos jugar y como hacerlo". No obstante alerta de que a pesar de que "la experiencia cuenta mucho en este tipo de partidos, pero que los nervios estén presentes es una cosa normal en este tipo de partidos". La solución planteada por el preparador balcánico es la de "focalizarnos en lo que tenemos que hacer, como tenemos que hacerlo y jugar".

"Nunca estás acostumbrado del todo a este tipo de partidos a todo o nada, la dificultad aumenta cada ronda, por el rival, por la importancia de cada partido y mañana nos espera otro encuentro de esas características, ante un rival de altísimo nivel, al que conocemos bien de la Liga ACB y ellos a nosotros", afirma el responsable del banquillo claretiano para el que "después de enfrentarnos a ellos dos veces esta temporada, pienso que no se verán demasiados secretos nuevos". "Tenemos que ver que cosas hemos hecho bien, que hemos hecho mal, pero no hay que fiarse", afirmó. En su opinión se vivirá "un partido nuevo en el que jugamos en nuestra casa y debemos de pensar que esas dos victorias anteriores no nos sirven de nada" y que "es un partido de eliminatoria, nuevo, que nada tiene que ver con un partido de la liga regular".

En cuanto al partido que tiene en mente, afirmó que espera "un partido duro, muy físico" y que "estemos al nivel necesario para estar en disposición de poder ganarlo".

Del Joventut recalcó que : "es un equipo que hace las cosas bien, que está bien entrenado. Su virtud a pesar de las calidades individuales que tiene, es jugar en equipo y uno de los principales creadores es un grande, Tomic, que crea mucho desde el poste bajo y tenemos que tener mucho cuidado, ser muy sólidos en defensa, además de tener en cuenta que son el segundo equipo en rebotes de la ACB y son muy eficaces en el juego de transición. Los intentaremos parar y hacer nuestro juego lo mejor posible".

En cuanto al estilo de juego y a las individualidades de la Penya, declaró que: "Ellos tienen jugadores que destacan en el uno contra uno y esta faceta será importante, porque los dos equipos nos conocemos bien y tácticamente son muy pocas las cosas en las que nos podemos sorprender el uno al otro. Debemos estar atentos a jugadores como Feliz, Guy, o el uno contra uno en el poste bajo de Tomic y la importancia de Joel Parra, que es un jugador que hace un poco de todo".

La nota más positiva es que para afrontar el encuentro el esloveno tendrá a "todos los jugadores disponibles". Además mostró total confianza con que "la afición nos da mucha energía, mucho empuje a los jugadores para hacer las cosas bien y cuando las cosas no van tan bien nos dan un extra para que podamos conseguir las victorias", si bien quiso dejar claro que más allá del apoyo de la afición desde la grada, "tenemos que hacer las cosas bien en la pista y hacer todo lo posible para ganar".

Lakovic puso además en valor el camino recorrido por el equipo hasta llegar a estas semifinales en las que se han ganado el crédito de ser favoritos y de poder contar con ese factor cancha a su favor. "Más que un partido vale el camino y el crédito que se ha ganado el equipo durante toda la temporada, tiene que darnos confianza y seguridad para jugar mañana. Es un partido en el que no hay día después, hay que jugar todo y veremos donde nos deja", resaltó el técnico balcánico.

Por último, el responsable del banquillo claretiano reconoció la estrecha relación que le une con Duran, el entrenador del Joventut, del que fue técnico asistente en su etapa en el Bilbao Basket: "Con Carles me une una gran amistad y eso es algo que no cambiará ni mañana ni pasado. Es un partido en el que yo soy entrenador del Gran Canaria y el del Joventut, y los dos intentamos ganar. Cuando el partido acabe seguiremos siendo amigos como siempre".