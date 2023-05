Slaughter, Benite y Bassas, tres voces expertas para analizar la histórica final de la Eurocup

El Granca se encuentra a las puertas de vivir la segunda final de Eurocuup de su historia, ocho años después de haberla jugado por primera vez ante el Khimki ruso. Para AJ Slaughter, Vítor Benite y Ferran Bassas, se trata de una cita especial, ineludible, en la que el brillo de sus ojos relata la importancia del partido que comenzará en el Arena este miércoles a partir de las 20.00 horas (DAZN).

Para AJ la victoria ante el Girona, la 19ª consecutiva como locales de los claretianos fue muy importante, aunque reconoció que el mal arranque del equipo en el partido se debió probablemente a que "más de uno estaba ya pensando en el partido del miércoles, pero también era muy importante ganar ese partido porque nos aseguraba matemáticamente el poder jugar el Playoff". "Es muy importante llegar a los partidos después de ganar para mantener alta la moral del equipo, por esa razón era muy importante ganarle al Girona", añadía el escolta polaco de origen estadounidense.

En cuanto al partido que espera ante el Turk Telekom Ankara, Slaughter lo tiene claro: "Ellos van a venir a darlo todo porque estamos jugando una final, a un partido único. Cuentan con jugadores con un gran talento ofensivo, en el uno contra uno sobre todo y tendremos que estar atentos para trabajar en equipo a la hora de defenderles".

Para él la clave del partido va a estar en "la defensa del uno contra uno y obligarles a tener malos tiros creo que va a ser la clave, trabajar en equipo en defensa es lo que al final nos puede llevar a ganar el título".

En cuanto a su buen estado de forma en esta recta final de la temporada, el jugón del Granca reconoce que: "Soy un jugador al que siempre le gusta jugarse los tiros calientes, puede ser que ahora me estén entrando pero en gran parte es por el esfuerzo del equipo, que me buscan mucho, el entrenador también confía mucho en mí y al final es mérito de todo el grupo".

Por último, AJ no esconde lo especial que sería para él tener la oportunidad de levantar su primer título de la Eurocup, afirmando en este sentido que : "Sería muy importante para mí, porque no todos los días puedes tener la oportunidad de levantar un título, en los diez años que he disputado la Eurocup nunca antes había tenido esta oportunidad y para mí sería un momento muy especial".

Benite: "Es una oportunidad única de hacer historia"

Para Vítor Benite, ganador de dos Champions League con el San Pablo Burgos, el equipo tiene de cara a la final ante el Turk Telekom Ankara "mucho ánimo y un poco de nerviosismo, pero todo de una manera positiva". "Hay jugadores que nunca han tenido la oportunidad de jugar una final y todos estos sentimientos hay que tomarlos de forma positiva", recuerda, al tiempo que recalca que para el grupo "es una oportunidad única de hacer historia y tenemos muchas ganas de que llegue el miércoles".

El brasileño corroboraba las palabras de su técnico Jaka Lakovic en torno a su estado físico, señalando que: "Por suerte, el equipo tienen muchos jugadores buenos y la posibilidad de hacer rotaciones. Me dieron un golpe en el partido ante Joventut y decidimos no forzar. Me encuentro bien y ya entreno con el equipo. El miércoles al 100%».

Desde la experiencia, el escolta brasileño reconoce que "cada final te da una sensación distinta", pero lo que no cambia es la necesidad de "sacar toda la euforia de fuera, porque el partido se gana en la pista y habrá un equipo con mucha calidad y muchas ganas de ganar". Para él "hay que estar pendientes de los pequeños detalles y de la labor de cada uno, hay que tener en cuenta que habrá presión y que habrá errores, pero no pasa nada, porque el equipo que gana es el equipo que reacciona ante esos errores". "Hay que enfocarse en los detalles porque así te quitas esa presión", añade el jugador claretiano.

Para Benite esta nueva fiebre por el Granca "no solo es por la final, sino desde el inicio del año". "Cuando llegué a Gran Canaria me dijeron que el equipo estaba un poco desconectado con su afición", recuerda el brasileño. "Se ha notado que, desde el departamento de comunicación, el presidente y los jugadores han generado más afición, cada vez hay más aficionados en el pabellón, se nota que están pendientes del equipo y eso es importante, porque no es solamente ganar el título, sino también lo que esto puede suponer para las generaciones que vienen", analiza al tiempo que reconoce que "el Granca ha vuelto a ser lo que yo veía en mi primer año en ACB, un club que pelea y que tiene una gran afición".

Para el escolta claretiano: "La historia del deporte te enseña que el jugador que dice que no tiene nervios en la final, miente. Todos tenemos y eso demuestra que te importa lo que estás haciendo. La presión te prepara y te hace ir con ganas de ver qué puede pasar en el partido. Tenemos un par de días para preparar el partido. Nosotros debemos estar enfocados en el partido, en el aspecto táctico y la mentalidad. Hay que tener el corazón caliente pero la mentalidad fría, como dice Jaka. Hay que jugar con toda la tranquilidad y con la calma de saber lo que estás haciendo. Voy a hacer mi trabajo lo mejor posible. A veces estás pensando que puedes salir campeón y eso te puede generar presión, pero hay que disfrutar de esto porque así podemos salir campeones".

En cuanto a las opciones de ganar por tercera vez al líder de la Liga turca en la gran final, reconoce que "es difícil saber. Creo que siempre es muy duro ganar tres veces al mismo equipo. El que pierde siempre tiene ese punto de revancha y tiene más claro qué es lo que ha hecho mal. Hay cosas dentro del partido de las que debemos estar atentos. Es un título y no debemos olvidar la calidad que tiene el equipo. Que hayamos ganado dos veces no significa que vaya a ser más fácil. A partir de ahí, tendremos al cuerpo técnico y sabemos cómo juegan. Es un equipo con mucho talento y debemos hacer que se sientan incómodos".

Por último, Benite habría su corazón para hablar de lo que significa para él ganar esta Eurocup: "Solo se vive en el presente, así que para mí significa todo. Los títulos que he tenido están ahí, pero forman parte del pasado. No creo que haya nada más bonito. Desde el inicio del año he dicho que quería ganar títulos y que el equipo estuviera mejor que en los últimos años. Mientras logremos eso, significa que estoy haciendo bien mi trabajo. Eso sería confirmar que he hecho la mejor opción, que era venir al Gran Canaria".

Bassas: "En una final no hay favoritos"

Ferran Bassas se mostró confiado ante las opciones del Granca de erigirse en el nuevo campeón de la Eurocup: "Estamos preparados, con ganas e ilusión, al igual que todo el club, la isla y la afición". Si bien para el playmaker catalán "en una final no hay favoritos". "Quien ha llegado es porque se lo merece, a partido único, con nervios y con todo lo que te juegas, puede pasar cualquier cosa", agregó el jugador claretiano, quien afirmó que se han ganado "el poder jugar la final en casa y eso tiene mucho mérito".

El base claretiano no espera a un Turk Telekom muy diferente al que ya consiguieron vencer en los dos partidos de la fase de grupos: "Ellos intentarán cambiar cosas, pero tienen un estilo definido, con mucho jugador capaz de generar desde el uno contra uno. No creo que vayan a cambiar mucho respecto a eso. A nosotros, lo que nos ha llevado hasta aquí, es tener una forma de jugar y de entender el baloncesto. Debemos hacer eso siendo fieles a lo que nos ha traído hasta aquí".

Bassas analizó el rol de Herman Grant en el cuadro otomano, afirmando que "es de los mejores jugadores de la competición, con mucho talento, físico y capacidad de anotar desde muchas posiciones. Hay que meterles presión y que no jueguen cómodos. Debemos sacarle de sus situaciones cómodas. Ellos no dependen solamente de él y debemos minimizar sus opciones».

Para el catalán la clave se encuentra en ser capaces de "ganar como equipo y con la afición que nos ayudará seguro, no dependemos de un solo jugador y eso nos define mucho".

En opinión de Bassas "el club va en la dirección correcta, es ambicioso, quiere seguir creciendo y la temporada que estamos haciendo ayudará a que el club siga creciendo".

Un partido más, el base hacía un llamamiento a la afición para que"nos ayuden y que vengan a disfrutar con nosotros". "Tenemos que agradecerles todo su apoyo", añadió.

La baja rotación de los turcos puede ser decisiva en el partido para un Ferran que considera que: "Debemos desgastarles y jugar con mucha presión porque el cansancio puede pasarles facturas por la rotación que ellos tienen".

Para el director de orquesta claretiano: "Ganar un título siempre es especial, y hacerlo con un club diferente, todavía más. Pocos jugadores pueden decir que han ganado un título, así que sería increíble. Se puede comparar un poco al que gané con el Lenovo Tenerife. Cuando era más joven, le daba menos importancia, pero ahora sé lo difícil que es. Espero ganarla para poder disfrutarla todavía más".

Con una sonrisa en su rostro reconocía que "la Euroliga es un premio increíble y hay que lucharlo al máximo". "Los que tenemos más experiencia intentaremos ponerle un poco más de cabeza, pero también es importante que los jóvenes pongan esas ganas", reconocía Bassas.

Por último, el catalán daba su opinión sobre el récord de 19 victorias como local que lleva el Granca tras su triunfo ante el Girona: "Sabía que este año habíamos perdido dos partidos en casa. Vas jugando, te centras en el día a día y te olvidas de los récords. Lo importante es el camino que estamos haciendo, ya lo dijo Jaka el otro día. Al final, pierdes un partido y se termina la temporada y el foco se queda ahí. Todo lo que hemos hecho este año va más allá por todo lo que hemos pasado juntos. Los récords no los miramos tantos, pero sería bonito conseguir una nueva victoria el miércoles y poder decir que hemos logrado otro récord".