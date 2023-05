La previa del encuentro por el título de la Eurocup que mide este miércoles al CB Gran Canaria y al Turk Telekom Ankara (20.00 horas - Gran Canaria Arena) no ha estado exenta de imprevistos. Tal y como recoge el medio digital eurohoops.net, el entrenador del equipo turco, Erdem Can, ha tenido que ser trasladado a uno de los hospitales de la capital grancanaria, después de haber sufrido un pequeño accidente en el traslado del equipo desde el hotel de concentración hacia el Gran Canaria Arena, donde tenía previsto realizar un entrenamiento durante la jornada matutina.

En declaraciones a eurohoops.net, el manager general del Turk Telekom, Onder Kulcebas, ha confirmado que la presencia de Can en el banquillo para el choque, no corre peligro, por lo que podrá dirigir a los suyos ante el cuadro claretiano.

Kulcebas explicó que el trayecto hasta el pabellón se complicó, ya que el conductor decidió hacer "un pequeño tour por la ciudad", que propició que un recorrido que podía hacerse en "diez minutos" se extendiese hasta casi 40. "Casi llegamos tarde al entrenamiento", dijo.

Además, al parecer, el conductor de la guagua "empezó a subir el volumen", lo que hizo que los miembros del club otomano le pidiesen en repetidas ocasiones que lo bajara. Sin embargo, hizo caso omiso, por lo que Erdem Can se levantó "a bajar el volumen, el conductor frenó bruscamente", haciendo que se golpease con la cabeza contra el cristal, por lo que "se lesionó el cuello".

Finalmente, Can dirigió la sesión preparatoria de los suyos "con un collarín", para seguidamente ser trasladado de urgencia a uno de los centros hospitalarios capitalinos "en camilla".

Sospecha de 'mano negra'

En cualquier caso, Onder Kulcebas apuntó que no quieren culpar a la Eurocup ni al CB Gran Canaria "pero lamentablemente hay un motivo oculto aquí y la persona responsable debe rendir cuentas". Desde el Turk Telekom Ankara ya se han puesto a trabajar en este sentido. No obstante, el manager general subrayó que su principal preocupación ahora mismo es que "Erdem Can esté bien".

Según rezan las declaraciones publicadas por eurohoops.net "algunos jugadores pueden verse afectados positivamente por este suceso, especialmente los jugadores experimentados, pero es posible que nos resulte difícil contener a nuestros jugadores más jóvenes y más calientes". Kulcebas comentó que son un equipo que "juega con el corazón y las emociones", por lo que espera que esto se vea reflejado en la pista, aunque en estos momentos "no se sabe cómo puede reaccinar el equipo. Veremos qué pasa en la cancha".

Savané: "Ha sido un malentendido"

El presidente del CB Gran Canaria, Sitapha Savané, en declaraciones a Canarias Radio La Autonómica, ha informado que "ha sido todo un malentendido con el chófer", que al parecer "no conoce bien la capital por ser del sur" y, además, "no habla inglés".

El conductor, por su parte, denuncia agresiones de los turcos y confirma la lesión del entrenador, Erdem Can.