Erdem Can, el ‘mejor’ entrenador de la Eurocup

Erdem Can, entrenador del Turk Telekom, fue designado como el mejor técnico de la Eurocup después de que los entrenadores de los veinte clubes participantes dieran su opinión sobre ello, además del voto popular. Llega al Gran Canaria Arena con el objetivo de hacer que su afición «sonría un poco» a la conclusión de la batalla que planten esta noche en Siete Palmas.

Sabe Can que hasta Siete Palmas le han acompañado 150 personas llegadas desde el país otomano. El coach quiere darle una alegría a la hinchada turca y colocar el primer título continental en las vitrunas de la entidad de Ankara. Esta es una gran oportunidad para ganar «este campeonato y estoy muy emocionado por ello», trasladó ayer en la previa.

En el palmarés del Ankara Arena luce un campeonato de la Copa turca y dos Copas Presidente, además de dos subcampeonatos de la competición otomana que le permitió disputar la Euroliga en 1997. Una puerta que quiere volver a traspasar el Turk Telekom ahora de la mano del que fuera asistente del Fenerbahce hace dos años atrás, que emprendió la aventura de las américas para enrolarse en el banquillo de Utah Jazz y que cogió las riendas del rival del Granca de esta noche después de que la entidad estuviera pasando un periplo por la segunda división otomana en 2018.

Aun así, Can es humilde, y así lo demotraba en sus declaraciones con motivo del galardón del mejor entrenador del torneo. «Me siento realmente honrado, pero esto no tiene nada que ver conmigo si no con la organización y con mis jugadores, cada miembro del club me ha proporcionado esta distinción», explicó el técnico.

En el análisis de Erdem sobre el partido que se espera esta noche, su estrategia pasa por «tener que frenar su uno contra uno», en referencia a las individualidades que pueda poner en práctica el Granca, además de «abrir los triples», en el plano ofensivo de su escuadra –promedio 9,6 anotados en los 21 partidos disputados–.

Dicho lo cual, añadió que : «tenemos un plan defensivo y un plan ofensivo», para «frenar el ritmo del Gran Canaria” porque según su visión «si entran en calor no hay forma de pararlos».