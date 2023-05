No siempre David puede derrotar a Goliat. El Granca, con un equipo de leyenda que comenzaba a asomar la cabeza en Europa, lograba en 2015 hacer historia. Aíto García Reneses, entrenador de aquel grupo inolvidable, junto a Eulis Báez, Tomás Bellas y Albert Oliver, hablan de sus sensaciones ocho años después de aquella final ante el Khimki ruso y de las diferencias con la de hoy (20.00 horas) ante el Turk Telekom.

Aíto García Reneses y su Granca entraban en la leyenda claretiana en 2015. Al igual que sucede esta temporada, un equipo en el que prevalecía el grupo por encima de las individualidades conseguía acceder a la primera final de Eurocup, donde le esperaba un gigantesco Khimki, un equipo de Euroliga en toda regla ante el que las opciones amarillas eran escasas antes de empezar a rodar el balón.

Varios integrantes de la plantilla que jugó la única final europea del Granca apuestan por el triunfo claretiano

Para Tomás Bellas, uno de los capitanes de aquel conjunto legendario «el proceso de llegar a la final fue muy importante». «Llevábamos varios años jugando la Eurocup y aquel año tuvimos muchísimos viajes, recorrimos unos 15.000 kilómetros más que el equipo de Euroliga que más había viajado», rememora el base madrileño, orgulloso de ser «los pioneros en llegar a una final y en poder soñar con traer un título para Gran Canaria». En la misma línea, su compañero Albert Oliver recuerda que para ellos «fue una sorpresa poder jugar esa final por los cruces que tuvimos. «En cuartos nos tocó el Pinar Karsiyaka, que ese año quedó campeón de la liga turca y jugar allí era un auténtico infierno, ganamos en casa de 10 y allí jugamos un buen partido manteniéndonos por encima en todo momento; a pesar del ambiente hostil nos aplaudieron cuando acabó el partido, y en semifinales nos tocó otro rival duro, el Unics Kazán ruso», relata.

Nadie mejor que el propio Aíto para analizar los motivos que dejaron a los claretianos con la miel en los labios hace ocho años: «Aquella final contra el Khimki se jugó a ida y vuelta. Nosotros llegamos a ella jugando muy bien, pero en la ida en casa fallamos un poco en los últimos minutos del partido. Nos precipitamos, quisimos coger una diferencia alta y la precipitación nos llevó a perder de muchos puntos, siendo imposible remontar en la vuelta».

Eulis Báez, otro de los capitanes de aquel Granca, recuerda con dolor aquella final en la que «nos mataron, nos sacaron de la cancha, jugando al pick&roll nos asesinaron». «Edy Tavares lo pasó muy mal y se nos hizo muy difícil pararles como equipo», agregaba el ala-pívot dominicano.

Albert Oliver, con el poso que da el paso de los años, reconoce que aquel adversario «era mejor que nosotros». «En el deporte a veces un equipo inferior es capaz de ganar al que es superior, pero en aquella ocasión eran individualmente mejores, y además jugaron a un altísimo nivel», señala. Sin embargo el actual técnico asistente del filial del Granca considera que la gran oportunidad se les escapó «al año siguiente, que teníamos un gran equipo y que perdimos en las semifinales con el Galatasaray en la prórroga; si llegamos a ganarles, habríamos ganado nosotros esa Eurocup».

«Teníamos una base muy sólida y la afición se sentía muy identificada con el equipo que tenía en la pista», recuerda Bellas, quien afirma que el club «ha dado pasos para ir viendo al Granca que todos queremos ver, con el que se identifica la afición y que está sacando buenos resultados».

En cuanto a las opciones de los hombres de Lakovic de sacar esa espina clavada en los corazones de la afición amarilla, Oliver tiene claro que «sobre el papel el Turk Telekom no es el Khimki, y creo que el Granca es favorito». Un análisis en el que coincide el propio Tomás Bellas, que piensa que los rusos eran «un equipo de Euroliga, desde entonces no he vuelto a ver en Eurocup un conjunto tan potente como ellos».

Por su parte, para Eulis Báez «el club vuelve a tener otra oportunidad de oro y por mi parte soy muy positivo». El dominicano afirma que está «muy contento con el trabajo que está haciendo el equipo, no sólo en la Eurocup, sino también en la liga». «Toca animar fuerte y veo al Gran Canaria levantando este trofeo», arenga el excapitán amarillo.

Tomás Bellas opina que «este Granca tiene a su favor lo más importante, la afición, que se está volcando con ellos, y a un partido, jugando en casa, espero y deseo que puedan decir que son campeones de la Eurocup».