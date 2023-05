Lakovic y la filosofía Dusko

Últimamente se está poniendo de moda la frase: «Tiene un plan», en referencia a los objetivos que se pueden marcar los entrenadores de baloncesto. Jaka plan como tal no ha desvelado que tenga alguno, al igual que promesa alguna por ganar su primer título como técnico (aunque promete anunciar una esta noche en caso de salir victorioso), pero lo que sí tiene es una reflexión aprendida de uno de sus mentores. «Hay que disfrutar sufriendo», desveló el esloveno ayer mentando a Dusko Ivanovic, quien le dirigió en su etapa como jugador del Barça. «Es una frase rara, pero muchas veces correcta», subrayó.

Con la camiseta azulgrana Lakovic alzó la Euroliga en 2010. Ahora, trece años después espera levantar otro trofeo, aunque esta vez con la pizarra en sus manos. Se pone como ejemplo él mismo, «un hombre con experiencia» en las canchas, como se atrevió a adjetivizar, pero alejado de las comparativas con el responsable de llevar al Granca a su primera final de la Eurocup en 2015. «No tanta como tiene Aíto», añadió con una carcajada el técnico balcánico.

En la maraña de adjetivos, al partido lo tildó de «especial», pero según él «al igual que lo fue el del Bursaspor en octavos, o el Joventut en semifinales», partidos que sacaron adelante al «jugar con máxima intensidad y mucha concentración para saber las cosas que hay que hacer», reflejó.

Entre esa gestión mental que pueden entorpecer los automatismos de sus hombres, Lakovic le mandó un mensaje tranquilizador a su plantilla. «Nadie escapará del nerviosismo antes del partido y es normal. Cuando uno trabaja todo el año y llega el momento y no estás nervioso, algo no está bien. Una vez esté el balón en el aire, no habrá espacio para nervios», referenció para que se relajen desde el pitido inicial del encuentro.

Sobre el anális que hace del rival de esta noche, Lakovic apuntó a la capacidad de coger los rechaces de balón ante el Turk Telekom. «El rebote será un concepto clave mañana porque son buenos reboteadores y son atléticos. Los dos equipos hemos defendido nuestro rebote defensivo muy bien», añadió sobre un equipo que captura 36,2 por partido por los 33,7 del Granca, el antepenúltimo peor equipo de la competición en este apartado.

Preguntado sobre si le escamaba la distinción de que Erdem Can haya sido designado como el mejor entrenador de la competición, el balcánico optó por la negativa. «En los premios no sé quién ha votado, pero es como siempre. Tenemos mucho respeto a todos, a su entrenador», aunque sí que prefiere tomarlo como una motivación extra para la final de esta noche.

Además, aprovechó el hecho de que la competición haya elegido a dos jugadores en el mejor quinteto de la temporada, para reflejar la filosofía coral de su plantel. «Es un espejo del tipo de juego que jugamos, en equipo y ninguno destaca en las estadísticas, pero todos aportan», al contrario que el Turk Telekom, que para el esloveno «es un equipo orientado a buscar esos uno contra uno», por lo que “hay que tener respeto” por las distinciones y «felicitarles» por ello. Además de dejar un guiño: «Nosotros vamos a lo nuestro».