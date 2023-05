El Comité de Entrenadores de la Euroliga acusó este jueves al conductor de la guagua que trasladaba al Turk Telecom Ankara al Gran Canaria Arena para un último entrenamiento antes de la final de la Eurocup ante el Gran Canaria de tener "un comportamiento poco profesional" que derivó en la lesión en el cuello que sufrió el técnico Erdem Can.

El entrenador del equipo turco tuvo que ser trasladado a un hospital de Las Palmas de Gran Canaria después de sufrir un impacto contra el parabrisas del vehículo que llevaba a su equipo al escenario del partido por el título. Finalmente, Can pudo acudir al choque, aunque con un collarín.

"El Comité de Entrenadores de la Euroliga está sorprendido y conmocionado por el comportamiento totalmente poco profesional del conductor del autobús que tuvo como resultado la lesión de nuestro miembro Erdem Can camino del pabellón para el último entrenamiento antes de la final de la Eurocup", señaló el organismo este jueves en un comunicado.

El Comité de Entrenadores asegura que tiene "información" que indica que el chófer "no sólo usó una ruta mucho más larga" que hizo perder "un tiempo valioso" al Turk Telecom para preparar "el partido más importante de la temporada" sino que, después de que Can le pidiese "repetidamente que bajara el volumen excesivo de la música", frenó "a propósito" para impedir que el técnico lo hiciese él mismo. "El entrenador Can terminó lesionado al golpearse la cabeza contra el parabrisas, que se rompió por ese impacto", añadió.

"Confiamos en que las autoridades de tráfico españolas lleguen al fondo de este triste incidente ya que las decisiones que toman los conductores de autobús SIEMPRE deben estar enfocadas a la seguridad integral de todos los pasajeros. Esperamos que este tipo de incidentes no vuelvan a ocurrir en el baloncesto y en toda la comunidad deportiva en general", sentenció el comité.