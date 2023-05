No todos los días uno se proclama campeón de Europa. La gesta histórica del Granca imponiéndose en la final de la Eurocup al conjunto turco del Turk Telekom Ankara ha traspasado las fronteras de una Isla que se levantaba todavía frotándose los ojos, para dar crédito al éxito deportivo logrado por la entidad claretiana, que no sólo supone la llegada del primer entorchado continental a sus vitrinas, sino que le abre de par en par las puertas de la próxima edición de la Euroliga, por segunda vez en su historia.

Como no podía ser menos los principales diarios deportivos españoles recogían en sus digitales la noticia del triunfo claretiano en la segunda competición continental. Marca titulaba, '¡Campeón Gran Canaria! Estrena su vitrina continental y jugará la próxima Euroliga', el diario As por su parte no se quedaba atrás y resaltaba en su titular que 'Gran Canaria sueña despierta: Campeones de Europa'. En la misma línea el Mundo Deportivo, resaltaba que 'El Gran Canaria hace historia y gana la Eurocup' y el Sport, 'El Gran Canaria, campeón de la Eurocup por primera vez en su historia'.

La revista Gigantes del basket, titulaba '¡El Gran Canaria se proclama campeón de la Eurocup!'; Eurohoops, 'Gran Canaria la Euroliga os espera!; Iusport, 'El título se marcha a las islas' o Encestando, 'Felicidades: el Gran Canaria regresa a la Euroliga como campeón de la Eurocup'.

La misma línea adoptaban en sus portales digitales las radios. La Cadena Cope, 'El Gran Canaria celebra la primera Eurocup de su historia' o la Cadena Ser, 'El CB Gran Canaria se proclama campeón de la Eurocup por primera vez en su historia.

En los periódicos generalistas de nuestro país tampoco podía faltar la noticia deportiva del día en la Isla, comenzando por El Periódico de España, que titulaba 'El Gran Canaria se corona campeón de la Eurocopa por primera vez en su historia'; el ABC habla de que 'El Gran Canaria estrena su palmarés europeo', La Razón, 'El Gran Canaria, campeón de la Eurocopa y obtiene plaza para la próxima Euroliga'; 20minutos, 'El Gran Canaria estrena su palmarés internacional con la Eurocup y se clasifica para la próxima Euroliga'; o El País, 'Delirio en Canarias: el Granca gana su primera Eurocup y jugará la Euroliga'.

Todas las televisiones locales y nacionales se hicieron también eco de la noticia, incluso en el conocido programa deportivo El Chiringuito de Jugones, con Josep Pedrerol a la cabeza, se ensalzó la gesta claretiana.

La noticia también cruzó al extranjero, en medios argentinos -Olé, 'Brussino salió campeón de la Eurocopa con el Gran Canaria')-, eslovenos -Delo, destacando la figura del entrenador esloveno, Jaka Lakovic-, turcos -Fanatik, Haber Turk, Sözcü, Akit o Aksam Spor- o franceses -L'Equipe, destacando el rol del base galo Andrew Albicy-, entre otros.

Son todos ellos un ejemplo de la repercusión mediática de una gesta sin precedentes en la historia de un Granca que tiene ahora una oportunidad única de aprovechar la experiencia de todo lo vivido en su primera Euroliga, para aprender de sus errores y dar un paso más en su crecimiento.