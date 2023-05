Granca, la marea amarilla te lleva en el corazón

Nadie se lo quiso perder. Entraron al Arena 9.869 aficionados, pero otros miles vieron el éxito europeo del CB Gran Canaria por la tele. El baloncesto, de alguna manera, copó la vida de muchos grancanarios en la noche más histórica del club representativo.

Todos querían estar presentes, desde Pejiño y Álex Suárez, jugadores de la UD Las Palmas, hasta políticos de múltiples instituciones, pasando por los más importantes, lo que nunca fallan. Padres y madres con sus hijos e hijas, abuelos y abuelas con sus nietos y nietas, parejas de toda índole, amigos, leyendas como Alvarado y Tejera, hoy disfrutones de la vida y antes en los pupitres, y así millares y millares de seguidores que se las prometieron muy felices al principio y que finalmente gozaron, pero que también sufrieron. Con emoción, los éxitos saben mejor.

El Ay mi Gran Canaria mítico de Los Gofiones, adornado por las bufandas amarillas que colorearon el pabellón durante toda la noche, puso a tono la final. El júbilo inicial por el repaso de los claretianos al cuadro turco puso mucho ruido en el recinto, que luego se apaciguó con el acercamiento otomano en el marcador. Fue entonces cuando único se dejaron oír los aproximadamente 150 hinchas del Turk Telekom, pronto callados por la marea tras la reacción de su equipo, la que le llevó a la consecución del título.

La lentitud con la que agonizó el partido deslució el bocinazo final, porque no hubo una canasta a favor que provocara el culmen del éxtasis. El estallido llegó cuando un rival, desesperado y ya sin opción alguna de ni siquiera llevar el duelo a la prórroga, lanzó desde su casa, muy desviado.

Sí, en ese momento la gente fue feliz. El rugido de una Isla en una noche para la eternidad. El We are the Champions a todo trapo cuando Stevic alzó la copa, con dos amagos previos. El corazón a fuego.