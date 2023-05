Savané: «Ganar un título fue lo que me faltó en mi etapa como jugador»

Emociones desatadas ayer por la noche sobre el parquet del Arena, repleto de confeti tras cumplir el Gran Canaria sueño de levantar la Eurocup. En ese contexto de emociones, un sonriente Sitapha Savané se mostraba feliz con la hazaña lograda por el equipo que él preside desde esta temporada. «¡Vaya añito! Me decía mi mujer pensando en el verano pasado, hace diez meses, pensando dónde estaba el Granca y dónde estaba yo», señaló el mandatario claretiano. «Como bien me dice ella, yo vivía mucho mejor por aquel entonces, está claro, pero allí donde estaba no tenía la oportunidad de tener un reto así y menos el poder conseguir un logro como este, eso es lo que me llevó a pensar que a pesar de estar muy bien donde estaba quizás me faltaba, como el deportista que soy, esta parte del reto, que no pensaba ni de broma que íbamos a alcanzarlo en mi primera temporada en el club», apuntaba. «Cuando se junta el buen hacer del equipo con la parte del club, pueden darnos estos resultados», reconoce el eterno 7 amarillo.

Llenar el Arena, un objetivo que ayer cumplía el Granca y que se había convertido desde su llegada a la presidencia en un reto personal. Savané tiene claro el secreto de su éxito: «Al final todo depende de lo que pones delante de la gente, es lo que marca las ganas que hay y la verdad es que hoy –por ayer– si el Arena pudiera acoger a 15.000 personas también se habría llenado, porque ha sido una locura». «Pido disculpas a toda la gente que no ha podido conseguir su entrada, pero ese era mi gran reto cuando empecé esta temporada, no tenía el reto de ganar la Eurocup, pero si el de devolver la ilusión a la gente y recuperarla unión con la afición, además de la identidad como club y como equipo, las dos cosas las hemos conseguido de calle y ahora toca construir sobre ello, paso a paso», afirmó. Para Taph, ser los campeones de la Eurocup supone «una felicidad inmensa, es algo que me faltó como jugador, la alegría no la puedo ni expresar». Otro hombre especialmente feliz en los pasillos del Arena era, director deportivo: «Lo mejor de todo es la alegría que le damos a la gente, todo esto lo hacemos por ellos y ese es nuestro mayor orgullo. Es un título del que tenemos que sentirnos todos partícipes, todos los grancanarios tenemos un título europeo y nos sirve para reivindicar esta Isla nuestra ante el mundo entero».