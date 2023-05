Artífices de una gran historia

La historia de los grandes éxitos no se puede entender sin la labor de los predecesores que cimientan los versos de gloria que se viven en el presente. Sin el germen de los jugadores que fueron haciendo que el Gran Canaria se asentara en la ACB, creciera a pasos agigantados y formase parte de la élite nacional, hoy no podría ocupar en las vitrinas de la entidad claretiana el trofeo de campeón de la Eurocup 2023.

Destacan el trabajo que se ha llevado a cabo desde el siglo pasado como germen del título

Uno de los responsables de que el Granca fuera arraigándose a la máxima categoría del baloncesto nacional y que vivió los primeros días de gloria del club con la clasificación para la Copa del Rey de 1999 es Berni Hernández. Producto de la casa, tiene una sonrisa enorme al saber que el club que lleva en el corazón vive uno de sus grandes momentos.

El base legendario del club claretiano e icono de los éxito amarillos en el parqué del Centro Insular de los Deportes, presenció la histórica victoria en el Arena exultante, pero sin emocionarse. Cero lágrimas.«Tanto como para emocionarme, pues no. Pero sí tremendamente orgulloso y feliz por los jugadores, plantel, cuerpo técnico y sobre todo, la afición». Considera que se padeció más de los previsto en el parqué ante un rival que parecía hundido.

«Se sufrió más de la cuenta creo yo porque el partido estaba súper controlado; pero los títulos sufridos saben muchísimo más. El Granca ha sido el mejor equipo de la Eurocup sin ninguna duda y el dominador de principio a fin».

Además, incide que se trata del día más grande en la historia del club. «Por supuesto que sí, nunca se había conseguido un título de este calado. Solo queda saborearlo y que sirva de experiencia para el futuro. Un recuerdo y una enseñanza».

Junto al director de orquesta de la década de los 90, uno de los que recibió tantas asistencias de sus manos fue Shaun Vandiver, que a miles de kilómetros de la Isla todavía siente el escudo en su pecho y por tanto está atento de todo lo que pase en el devenir del Granca.

Ayer transmitía la emoción que corre por sus venas con la consecución del primer título continental de la historia claretiana.

«¡Felicidades Granca! Me siento súper contento por este logro del club y por toda la gente de la Isla. El Gran Canaria tiene un lugar especial en mi corazón y no puedo hacer otra cosa que mandarles mi felicitación al club y al jefe Jaka Lakovic. Quiero mandar un abrazo enorme a toda la gente del club porque así me siento cerca de ellos», remarcó el pívot que bailó con zapatos de claqué por las canchas españolas el pasado siglo.

«Este título es el resultado de tantos años del buen trabajo que se lleva haciendo con humildad en el club» Pedro Martínez - Entrenador (Nueve temporadas)

Junto a Shaun otro de los que impuso sus centímetros en la pintura con la camiseta amarilla fue Berni Tamames. «Estoy súper contento por el título. Encima tuve que ver el partido a trompicones echándole un ojo como podía al móvil para ver el partido. Lo tenían controlado pero jugando en casa con el plus que supone el Arena a tope, pudieron controlar a los turcos», analiza el catalán.

Además, remarca que se siente «orgulloso» de haber «puesto un granito de arena» en la década de los 90 pasado y que eso haya derivado «en el título de ahora».

Resalta el ahora policía la labor de Savané desde la presidencia. «Se ha cristalizado ese trabajo de años atrás con el cambio de ciclo que está ejerciendo, además de la labor de Jaka, que tiene un futuro muy brillante y espero que sea en el Granca».

«El Granca tiene un lugar especial en mi corazón, me siento muy feliz por la gente de la Isla» Shaun Vandiver - Pívot (1995-97)

De aquellos tangos este título

Si Tamames se queda con ganas de «darse un saltito a la Isla para dar un abrazo a la gente del club», en este misma línea se expresa otro de los que compartió vestuario con el catalán. El metepuntos de final de siglo, Jorge Racca, que ahora ve todos los partidos del equipo que defendió entre 1998 y 2000 desde su casa en Coruña.

«Ya le mandé felicitaciones a Juanmi (Morales)», inicia Jorge para continuar explicando cómo mantiene el idilio con el Granca desde la lejanía y lo que supone para él la conquista de la Eurocup. «Siento el atrevimiento de sentirme parte de esa alegría porque todos los que pasamos por el Granca sentimos que es nuestro porque así nos lo ha hecho sentir siempre la gente del club», remarca.

«Me alegro en especial medida por la afición y las finales sufridas saben mucho mejor» Berni Hernández - Base (1995-2001)

«Es el premio al trabajo de tantos años para que el club fuese creciendo y que ahora se ve reflejado con este título. Hay mucho trabajo detrás desde la humildad y seguramente vendrán muchos más en el futuro porque este club se lo merece», añade el argentino.

Un cariño que mantiene y que le venía ya de sello incluso antes de firmar con el Granca. «Desde aquella época en la que yo veía al Granca desde Argentina porque me fijaba en John Morton siempre me gustó el hecho de poder ir a jugar en Gran Canaria y ojalá haber conseguido algo como lo que han logrado hoy», subraya.

«Mucho ex compañeros y entrenadores me han felicitado; siento así que he sido parte de este título» Roberto Guerra - Escolta (2000-08, 2012-13)

Otro de los exteriores de la historia del Granca y orgullo de la cantera del club, es Roberto Guerra, que es inevitable que se sienta partícipe de la consecución de esta copa europea por todo lo que él dejó atrás en sus días. «Es un honor para mí haber puesto mi granito de arena todos estos años atrás en el crecimiento de este club, que creo que tiene margen de mejora», suscita el escolta.

El pibe que iba alternando partidos con el filial y el primer equipo coincidiendo muchos días, relató cómo vislumbró la final del miércoles. «Muchos ex compañeros, ex entrenadores y amigos me han felicitado estas horas y la verdad es que siento que he podido ser parte de este título», sentencia.

«Intuyo que desde dentro del club este es el triunfo que más se valora en toda su historia» Mario Fernández - Base (2006-09)

Felicidad que comparte con el director de la filarmónica claretiana entre 2006 y 2009, Mario Fernández, que ahora pertenece al cuerpo técnico del Barça y aunque esté sumido en plena batalla de la Euroliga, tuvo tiempo para ver la final de la Eurocup.

«Fue una noche súper emotiva. Ver el Gran Canaria Arena lleno es una imagen muy bonita que me llevaré en la retina para la historia. Es la victoria más importante en todos los años del club e intuyo que desde dentro es la que más se valora», compartió el base.

«Esto es el premio de tantos años atrás para que el club fuese siempre creciendo y que ahora se ve reflejado» Jorge Racca - Alero (1998-2000)

El gran arquitecto

Uno de los grandes responsables de la consolidación del Gran Canaria como uno de los clubes punteros en España es Pedro Martínez a lo largo de sus nueve temporadas en la entidad durante las tres etapas que firmó.

«Sin duda alguna es un gran éxito. Es el producto de tantos años de trabajo detrás y creo que tiene muchísimo mérito ganar la Eurocup porque es súper difícil gestionar todos los viajes que tiene que hacer históricamente el Granca cuando juegan competiciones europeas», indicó el hoy técnico del BAXI Manresa.

«Ver el Gran Canaria Arena lleno es una maravilla, creo que están recuperando el espíritu del CID» Xavi Rabaseda - Alero (2015-2020)

Además, añadió que cree «que esta consecución puede ayudar a crear una nueva etapa en la que se mantengan los jugadores jóvenes de esta temporada y es una grandísima oportunidad para el club para crecer», sin olvidar «la humildad que el club ha tenido siempre y conociendo sus límites».

También el último gran capitán del Granca, Xavi Rabaseda, ahora en el Surne Bilbao, vivió con enorme alegría la final. «Me sentí tan contento casi como si la hubiese ganado yo. Me emociona mucho haber visto al Granca campeón, pero también por la forma en la que lo consiguió, siendo tan solvente durante toda la Eurocup», subrayó el gerundense.

«Es un orgullo para mí haber puesto nuestro granito de arena entonces para este título llegue ahora» Berni Tamames - Pívot (1996-2000)

Incluso se atreve a decir que «ver al Arena lleno es una maravilla» y por tanto, Rabaseda cree «que se está recuperando el espíritu del CID»

Por último, el alero tuvo palabras para la caseta actual: «No me quiero olvidar de los compañeros de vestuario. De Miqui y Vítor, de las dos locas que juegan de pívot, Olek y Khalifa, especialmente con John, que es un profesional de los que quedan pocos. Nunca protesta, hace su trabajo, es ejemplo dentro y fuera de la pista. Es más que merecido que estuviera en el quinteto ideal y lo redondeó con el MVP de la final. Me contó que se había lesionado el día de su cumple y después se puso las inyecciones para mejorar su espalda. Eso dice mucho de él», sentenció.