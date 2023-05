La plantilla celebra el título con los 100 aficionados más leales

Los campeones de la Eurocup fueron puntuales a su tercera visita del día tras asistir ayer por la mañana al Cabildo de Gran Canaria, y por la tarde el centro comercial Los Alisios, donde varios aficionados se congregaron para celebrar el título europeo del equipo. La última visita del día tras la victoria del pasado miércoles ante el Turk Telekom (71-67) fue en el Real Club Náutico de Gran Canaria. Un acto en el que el club grancanario agradeció la fidelidad de los 100 aficionados que han acudido a todos los partidos durante la temporada, así como el reconocimiento a los patrocinadores, medios de comunicación, colaboradores y voluntarios del club entre otros.

En total, 356 invitados confirmados para recibir con creces y como es merecido al reciente campeón de la Eurocup, que 24 horas después del triunfo, seguían con la misma alegría. Antes de la hora prevista, los fieles del Granca se agolparon a las puertas del Club Náutico con sus mejores galas, algún que otro cántico tímido y los nervios por ver de cerca a los protagonistas de la noche. Tras la espera, el Náutico, bien decorado y ambientado para la ocasión, recibió a la expedición de Jaka Lakovic bajo la famosa melodía de Queen: We are the Champions, seguida de otra mítica, Viva la Vida, de Coldplay. Entre aplausos y algún que otro aficionado emocionado, Oliver Stevic volvió a alzar al cielo de la capital la Copa de la Eurocup antes de depositarla en una mesa para que los invitados se fotografiaran con ella.

El cóctel reúne a 356 personas, entre ellas patrocinadores, colaboradores y medios de comunicación

Sandra García y Manuel Maíllo fueron de los cien aficionados privilegiados que pudieron acudir a este evento privado, y es que la fidelidad que han demostrado a lo largo de la temporada ha tenido recompensa. «Cuando leí esta mañana el correo en el que me invitaban a este cóctel no me lo podía creer», explica Sandra con una inmensa sonrisa. «Pensaba que era una broma, y me puse como una loca a llamar al club para ver si era verdad. Finalmente llamé al Club Náutico y fueron ellos los que me confirmaron la noticia», explica con la bufanda del equipo amarrada a su cuello.

La pareja asegura que no se ha perdido ningún partido, y que la afición por el Granca viene de hace varios años, cuando sus hijos pequeños comenzaron a jugar al baloncesto como un pasatiempo. «He ido tirando poco a poco de la familia», explica Sandra. «Yo llamo al Gran Canaria Arena el templo, porque no puede recibir otro nombre que no sea ese», asegura Manuel visiblemente feliz. Con la alegría aún en el cuerpo, Sandra y Manuel presumen de haberse fotografiado con toda la plantilla a excepción de Savané, al que buscan con la mirada en todo momento. Tras la victoria europea de ayer, el equipo canario disputará el próximo año la Euroliga, una competición a la que estos aficionados esperan con cierto miedo. «Tiene mucha exigencia, y la última vez que la jugamos no nos fue del todo bien, pero tenemos esperanzas y buenas vibraciones», aseguran entusiasmados estos dos fieles del Granca.

Manuel Maíllo: «Yo llamo al Gran Canaria Arena el templo; no puede tener otro nombre»

Entre besos, abrazos, apretones de manos, enhorabuenas y brindis, tanto jugadores como cuerpo técnico e invitados disfrutaron de las 24 horas siguientes a un triunfo que ha llevado a la isla de Gran Canaria a ocupar páginas de la prensa no solo local, sino también internacional. Y es que el Granca alcanzó ayer la gloria en su casa, su templo de Siete Palmas. Con la euforia contenida de lo que ocurrió ante el Turk Telecom, los héroes ya piensan en el próximo desafío, pues aunque hoy seguirán con el último de los actos con la visita al Gobierno de Canarias, regresarán a los entrenamientos para mañana viajar a Vitoria y afrontar su próximo desafío.