El entrenador del Granca Jaka Lakovic comenzó su rueda de prensa ante los medios previa al choque de mañana ante el Carplus Fuenlabrada (20.00 horas, Movistar Deportes) hablando del estado de los jugadores lesionados de cara al choque ante los madrileños: "Ferran Bassas está lesionado en el gemelo. Le hemos hecho pruebas y parece que estará ausente un tiempo por la inflamación. No se podía determinar exactamente en las primeras 24 horas, pero seguramente estará ausente unas semanas. Benite está mejor y ya está entrenando, al igual que John Shurna. Para el viaje de hoy vamos a decidir a quién llevamos y a quién no".

El esloveno reconoció que todavía es pronto para conocer el alcance de la lesión y que deben esperar a que baje la inflamación en la zona, aunque se mostró confiado en cuanto a poder contar con "Jovan para cubrir el juego dejado por Bassas durante los minutos que necesitamos", sin descartar tampoco las opción de contar también para esa función con "David Mutaf o AJ Slaughter".

En cuanto al choque que espera ante el Carplus Fuenlabrada, el estratega claretiano advirtió que: "No será fácil, especialmente si nosotros vamos allí pensando que será fácil. Dependerá mucho de nuestra mentalidad y nuestra entrada a partido. Debemos saber que Fuenlabrada ha ganado en su casa a Bilbao, estuvieron compitiendo bien contra Baskonia. Tampoco sabemos con exactitud quién va a jugar y quién no. Veremos mañana como salen, pero lo más importante es nuestra mentalidad y tomarnos en serio el partido desde el principio. Creo que si hacemos esto somos mejor equipo".

El esloveno ve en el partido de mañana una oportunidad para mejorar los guarismos del equipo a domicilio, siempre que hagan "un partido serio".

Por último respecto al posible rival que pueda tocar a los amarillos en los cuartos "puede ser el Real Madrid, Baskonia o incluso el Barça, no tenemos una preferencia, pero nos gustaría acabar esta fase regular lo más arriba posible". "Le doy mucho valor a una fase regular donde se disputan 34 jornadas y acabas sexto y no octavo, la dificultad del rival más o menos es igual, pero para mí no es lo mismo acabar sexto que octavo".