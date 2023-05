Pocos motivos para estar contento tenía el entrenador del Gran Canaria, Jaka Lakovic, al término del último partido de los claretianos en el Arena dentro de la temporada regular la Liga Endesa, pues el choque tuvo poca historia. Se jugó a lo que quiso el Real Madrid, sobre todo en una segunda parte para el olvido de los amarillos.

Como lo cortés no quita lo valiente, el esloveno comenzaba su comparecencia pública tras la dolorosa derrota felicitando al Real Madrid por una «victoria merecida». Según palabras del estratega amarillo, «el encuentro fue más o menos disputado hasta el final del tercer cuarto, hasta que el Real Madrid puso una marcha más y nos ganó con solvencia».

«Creo que hemos estado en el partido hasta los últimos minutos del segundo cuarto», analizaba el entrenador amarillo, que destacaba los errores de sus hombres; en su opinión, les pesó como una losa recibir «un parcial de 13-3, algo que marcó la salida a vestuarios y el comienzo del tercer cuarto».

«En el tercer cuarto mantuvimos un margen de diez puntos donde aún el partido seguía vivo, pero estuvimos muy desacertados en el segundo tiempo», se lamentó Lakovic, quien no quiere escuchar ninguna excusa ni «para nuestro último cuarto ni para la derrota». Al igual que hizo en la previa, recalcó que «la temporada no se acaba aquí y aún hay partidos que jugar». En su opinión, el equipo debe reponerse «de la victoria en Eurocup, porque en el deporte de élite las glorias duran pocos». «Ahora ya estamos en una nueva semana y con nuevos retos», insistió.

Importancia de la sexta plaza

Si hay algo que al esloveno no le quita el sueño es la sexta plaza, porque «no sabes qué te trae». «Será uno de los tres grandes, pero nosotros queremos afrontar el último partido con la mentalidad preparada para el Playoff», recordó, al tiempo que incidió en la necesidad durante estos próximos días de focalizarse «en nosotros y en hacer las cosas bien».

Nikolic y Shurna

El técnico balcánico valoró como «desacertado» el debut de su compatriota Nikolic, si bien recordó que sólo tuvo «un entrenamiento el sábado con el equipo y se le ha visto conduciendo sistemas y estando presentes en defensa, incluso con algunos fallos tácticos que no tiene asimilados aún». «Nos dará este plus que necesitamos para suplir a Ferran Bassas», aseguró. Por último confirmó que Shurna «arrastra unos problemas mínimos y no queríamos arriesgar».