El CB Gran Canaria, flamante campeón de la Eurocup, afronta mañana (11.30 horas, Vamos) el estreno de una nueva era, que marca la llegada de Dreamland Studios como patrocinador principal, frente al peor rival posible, el ganador de la Euroliga, un Real Madrid revitalizado que pone a prueba el plan de Jaka Lakovic, entrenador de los isleños, para intentar sorprender a los merengues en su propia casa y en un escenario, el Playoff, en el que los amarillos han perdido hasta la fecha los 11 encuentros anteriores con los blancos.

El esloveno terminaba visiblemente enfadado con sus hombres tras sus dos últimos partidos ligueros, en los que el propio Madrid y el Manresa le pasaron por encima en la pista, mostrando una falta de actitud y de intensidad que no perdona, como expresaba categóricamente con su carácter balcánico en la rueda de prensa ofrecida en el Nou Congost manresano el pasado miércoles.

El Granca, tras ese duelo, permanecía en tierras peninsulares para estar concentrado y aislado del ruido mediático que gira en torno al club. El esloveno considera que la temporada no ha acabado a pesar de que su rival en cuartos sea el peor posible y de que sus opciones de eliminar al mejor equipo del Viejo Continente son escasas.

Esa es la principal obsesión de Lakovic durante estos días, recuperar el fuego interior, esa mente fría pero con el corazón caliente que llevó a sus hombres a hacer historia en la Eurocup. El estratega claretiano busca recuperar la intensidad defensiva y el deseo de volver a hacer algo grande. Ganar aunque sea un partido a los blancos en el Playoff ya sería una nueva barrera derribada por los isleños en una temporada en la que, pase lo que pase, ya es histórica.

En lo deportivo, ambos conjuntos presentan bajas, ya conocidas. Chus Mateo no tiene a sus disposición a los lesionados de larga duración Gabriel Deck y Vincent Poirier, pero con una plantilla tan amplia y de calidad como la que tiene a su disposición el entrenador del Real Madrid, esas ausencias no se notan demasiado de cara a afrontar un Playoff por el título.

Por su parte, en la escuadra amarilla, la única baja sensible es la de Ferran Bassas. Una circunstancia que agudiza las carencias claretianas en el puesto de base ante la aportación discreta que ha ofrecido su reemplazo, Aleksej Nikolic. El esloveno no termina de dar con la tecla y el equipo nota demasiado sus minutos en pista, en el sentido negativo; más allá de sus estadísticas, las sensaciones que desprende de momento, no invitan al optimismo.

La bestia ‘blanca’ del Granca

El choque de mañana es, ni más ni menos, una Supercopa de Europa en toda regla, en un cruce entre los vigentes campeones de la Euroliga y de la Eurocup.

En los 11 encuentros precedentes entre el Real Madrid y el Granca en un Playoff, la victoria siempre ha sido para los merengues, que se convertían además en el primer verdugo de los insulares en su estreno en las eliminatorias por el título; fue una histórica temporada 1999-00 en la que los claretianos decían adiós pronto después de perder sus tres partidos de cuartos de final, en una serie que se disputaba por aquel entonces al mejor de cinco duelos.

En el curso 2014-15 se repetía la historia ante un Real Madrid que se imponía en los dos encuentros disputados para apearles nuevamente en cuartos de final. En unas semifinales tampoco le fue mejor ante los blancos a un Granca histórico que eliminaba en cuartos al Valencia en la campaña 2017-18. El Madrid volvía a mostrarse inalcanzable llevándose el triunfo en los tres encuentros disputados.

Ni siquiera en la fase final excepcional del curso 2019-20, consiguieron los amarillos sorprender en la fase de grupos a los merengues, que se llevaban la victoria por un claro 91-73. En su último cruce en los cuartos de final del 2020-21, volvía el Real Madrid a sacar a relucir su guadaña para finiquitar la serie en dos partidos.

Triunfo del Joventut

Los cuartos del Playoff por el título de la ACB comenzaban hoy con el primer duelo entre el Baskonia y el Joventut, en Vitoria. Un letal Kyle Guy, con 36 puntos y nueve triples, guió a la Penya para dar el primer golpe al cuadro vitoriano.