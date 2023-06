Oliver Stevic dice adiós al Granca

Dos temporadas y media después Oliver Stevic y el Granca separan sus caminos. El pívot serbio se despide de la afición insular con una emotiva misiva en la que agradece a todos los estamentos del club su vivencia en la Isla y en especial a Willy Villar y Porfi Fisac por haber sido los responsables de haberle fichado desde el Fuenlabrada en una negociación que enfrentó en su momentos a ambas entidades. El capitán se despidió con esta carta:

Querida Marea Amarilla:

Ha llegado el fin de un ciclo… Ha sido un viaje lleno de bonitos momentos y se acabó de la mejor manera posible. Cuando llegué, ni en mis mejores sueños imaginaba que aquí iba a vivir el mejor momento de mi carera y tener el honor de levantar una copa como capitán de este gran club.

En primer lugar necesito dar las gracias a Willy Villar y Porfirio Fisac, porque en un momento muy complicado no solo para el club sino para ellos también, creyeron que un veterano podía ayudar y mejorar la situación y gracias a ellos tuve la oportunidad no solo de vestir la camiseta amarilla, sino también de conocer esta isla bonita.

He conocido mucha gente, dentro y fuera del club, y todos han tenido su importancia en este camino inolvidable.

Quiero agradecer a todos compañeros con quienes he compartido vestuario estas tres temporadas.

Gracias a Jaka, a todos los ayudantes, delegado, fisios, doctores, utilleros y otros trabajadores de club.

Y por último, ¡gracias afición!

Los primeros dos años no pudimos disfrutar por toda la situación de pandemia, pero este año ha sido histórico, en todos los sentidos. siempre me he sentido muy querido y apoyado por vuestra parte y espero que lo hayáis pasado tan bien conmigo como yo lo he pasado con vosotros.

Mucha gente viene y se va, pero este club siempre será vuestro. Con personas como Sitapha (Savané) o Juanmi (Morales), podéis estar tranquilos porque el club va en buena dirección.

Estoy seguro de que nos veremos la temporada que viene.

Un abrazo.

De esta forma, Stevic deja el club con una hoja de servicio de 81 partidos en Liga Endesa (78 en liga regular y 3 en Playoff) además de 36 en la Eurocup. Si bien en la primera campaña fue fundamental en el juego interior amarillo dados los problemas con los que se encontró la rotación insular con la capacidad reboteadora que ofrecía la pareja de pívots con los que arrancó la temporada, Matt Costello y Jacob Wiley y la salida posterior del californiano.

Asimismo, en esta última campaña su papel estuvo más destinado a la tutelación deportiva de Olek Balcerowski y Khalifa Diop en cuanto al desarrollo de la competición y la carga de partidos de la misma.

Sin embargo, Oliver no pudo contribuir sobre la cancha como hubiera deseado debido a los problemas físicos que arrastró tras haberse lesionado el ligamento lateral interno de su rodilla izquierda después de que Khalifa Diop se le cayera encima en un entrenamiento al comienzo de la temporada y que le alejó de las pistas durante seis meses hasta su vuelta frente al Dolomiti Energia Trento en la Eurocup, que ganó el Granca por 75-72.

Por ende, los números de Stevic esta temporada se quedaron en 1,6 puntos y 1,5 rebotes en los 14 partidos que disputó en la Liga Endesa, con una media de 6 minutos y 47 segundos disputados; mientras que en la Eurocup, el pívot se quedó en 2,5 puntos y 2,8 rebotes en los once choques jugados, incluidos los cinco minutos y cincuenta y siete segundos asumidos en la final contra el Turk Telekom, determinantes para equilibrar la balanza claretiana cuando más estaba sufriendo ante el intento de remontada otomana.