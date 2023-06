El baloncesto no es rentable

«El baloncesto no es el fútbol. Por subir a Primera, nuestros vecinos de UD Las Palmas recibirán entre 50 o 60 millones por las distintas partidas y repartos – el presidente futbolero, Miguel Ángel Ramírez indicó que de LaLiga ingresará 45 millones–. Por jugar en la Euroliga habríamos ingresado entre 350.000 y un millón de euros». En estos términos se lamentó Sitapha Savané sobre la comparativa entre los dos grandes deportes que copan la Isla.

Y es que no hay que esconder que el baloncesto, tal y como está montado, no es un negocio rentable a estas alturas en España. Si no es por la salvedad de la madridbarçización –término de moda que aduce a la simplificación deportiva en todo lo que rodea al Real Madrid y el Barcelona–, el atractivo del mundo del balón naranja reside en momentos puntuales.

De esta forma, como se expuso en el Consejo de Administración del CB Gran Canaria la pasada semana, 16 de los 18 equipos que conformaron la Euroliga la pasada temporada, están en manos de mecenas o dependen de clubes de fútbol que inyectan entre 10 y 25 millones de euros.

En este sentido, se puso el foco en el Valencia como el equipo referente y se reflejó que de los 24 millones de presupuesto con el que arranca el equipo taronja, 15,6 proceden del mecenazgo de la familia Roig.

Además, atendiendo a la Euroliga en sí, y el reparto de ingresos que lleva a cabo la ECA se subyace en tres vías. Un pago fijo de medio millón de euros –que hay que restar 150.000 euros por gastos de arbitraje–; un reparto por méritos deportivos que va de 1,8 millones de euros para el primer clasificado hasta los 175.000 euros que cobra el decimocuarto clasificado, porque los cuatro últimos equipos no reciben ni un dividendo; mientras que la última opción de ingresos reside a los equipos de mercado, que se reparten 45 millones de euros entre ellos y que solo aceptan a los 13 que tienen licencia A.

Equipos que son propietarios de la competición y que como Real Madrid y Barça, promedia cada temporada unas pérdidas en torno a los 30 millones de euros. Cada año de ellos vale por tres temporadas claretianas.

Todo ello junto a la idiosincracia del CB Gran Canaria, dependiente de la Fundación Canaria del Deporte, órgano del Cabildo insular, y que patrocina con 3,2 millones de euros cada temporada –más el dinero que tiene que desembolsar cuando hay pérdidas, como los 1,8 millones de hace dos años atrás–, hace que el equipo claretiano haya encontrado su techo.

Eso sí, en la tierra de los sueños, y con el trabajo de Savané detrás, todavía se peleará por enmendar los errores de la anterior directiva y comenzar a ponerle unas botas sólidas a un club que por mucho que pese a sus aficionados tiene pies de barro.