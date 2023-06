El Arena, a sumar más público

Y es que desde que el equipo claretiano se trasladó al recinto de Siete Palmas en 2014, al pabellón van como mucho los cuatro mil de siempre, esos que llenaban el Centro Insular de Deportes. Tan solo cuando llegan los partidos de alta alcurnia aparece el incremento en función de las eliminatorias que vaya avanzando el club.

De esta forma, al igual que se comportara la masa social claretiana en la campaña 2014-15 cuando el equipo alcanzó la final de la Eurocup contra el Khimki y las gradas se vistieron con 9.865 personas, este curso la afición tuvo un comportamiento similar.

La final la presenciaron cuatro personas más que hace ocho años atrás –9.869– para establecer el récord de seguidores en el pabellón. Aun así, la media de toda la temporada fue inferior a la de la campaña 2014-15.

¿Por qué? Esencialmente por el bajón de afluencia que presentan los partidos de la Liga Regular de la Eurocup. Si para ver al Granca de Fisac en la primera fase la media registrada fue de 2.270 espectadores, en el año que estaba Aíto García Reneses en el banquillo fueron 3.408 los parroquianos que vislumbraron los cinco partidos de clasificación al Last 32. 1.138 personas más de media.

Si el mejor producto que puede ofrecer el club a su afición hasta la fecha ha tenido este comportamiento de afluencia, harto complicada se haría la justificación de presentar una inversión de retorno publicitario en caso de que el equipo hubiese jugado la Euroliga en caso de que no decidiera declinar su invitación.

La estructura directiva de la entidad claretiana tiene en mente fortalecer la estructura económica del club. Ya en la campaña de abonados presentada a principios de semana se anunció una ligera subida de los precios de los boletos. Sin embargo, todavía siguen siendo los más baratos de España.

Además, está presente la incógnita de conocer qué hará el club con los precios de los partidos que pudiese disputar el Gran Canaria más allá de los octavos de final de la competición continental, pues estos partidos no están incluidos en los precios de los abonos presentados el pasado lunes.

Todo hace apuntar que habrá que pasar por caja para poder ver las eliminatorias de cuartos de final hacia adelante. La historia dice que en el Arena la primera vez que la jugó, frente al Pinar Karsiyaka el equipo metió a 4.320 personas; al año siguiente fueron 6.786 los que vieron ganar al Zielona Gora; en 2017 se bajó la cifra a los 5.202 ante el Hapoel Jerusalem y en la posterior campaña, ante el Lokomotiv Kuban se alcanzaron las 5.567 butacas ocupadas.

Sin embargo, el gran lunar que tiene el equipo en su hoja de ruta en la Eurocup fueron los cuartos de final de hace dos temporadas atrás, cuando a Siete Palmas acudieron 3.656 aficionados que si de alguna forma dieron por ganado el partido contra el MoraBanc Andorra antes de jugarlo, se dieron de bruces con la imposibilidad de agrandar el número de entradas en la semifinal, pues no se jugó.

Con iniciativas como las llevadas esta temporada, solo en las eliminatorias el equipo promedió una entrada de 8.275 espectadores. Ahí tiene el camino para llenarlo en la 2023-24.

Peña se va y Albert Oliver se junta con Lakovic





El CB Gran Canaria anunciaba ayer que el entrenador ayudante de Jaka Lakovic la pasada temporada, Manu Peña, abandonaba la entidad claretiana después de pasar solo un curso en las filas amarillas. «Me he sentido un canario desde mi llegada y me llevo el ‘pío pío’ conmigo porque sigo caminando y espero que ese camino me traiga algún día de regreso, como ya hemos hablado con sitapha y el resto del club», trasladó ayer el ayudante del entrenador esloveno en una misiva de despedida a través de los canales oficiales del club. Así pues, con la marcha de Peña, el que pasará a ocupar el puesto de tercer entrenador de la banqueta de Lakovic será Albert Oliver, a falta de concretar los términos del contrato del que fuera base del equipo amarillo durante seis temporadas. El catalán estuvo enrolado la pasada campaña en el equipo filial del Gran Canaria siendo el segundo entrenador del titular, Gabi Alonso, que continuará en la cantera claretiana. | D. R.