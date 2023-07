El ‘catedrático’ Carroll

A mediados del mes de junio de 2009 aterrizaba en Gran Canaria un estadounidense algo tímido y desconocido para la gran mayoría de aficionados del CB Gran Canaria: Jaycee Carroll. Un nombre que no decía mucho para los no especialistas del panorama baloncestístico, e incluso también para algunos entendidos del deporte de la canasta. No para Himar Ojeda, en aquella época director deportivo del conjunto claretiano. El grancanario le estrechaba la mano en señal de bienvenida al escolta norteamericano de 1,88 metros de estatura y 26 años, que sonreía para la foto oficial que servía para ilustrar el anuncio de su fichaje.

Llegaba procedente del Banca Tercas Teramo italiano, donde dejó muestras de su clase. «Llevo varias temporadas siguiéndolo y es un jugador que me gusta mucho. Estoy feliz porque nos haya elegido a nosotros, ya que, tras su magnífica temporada en Italia, era pretendido por varios equipos europeos», señalaba Himar.

A medida que avanzaba la temporada 2009-10, Jaycee iba ganándose la admiración de la hinchada del Granca por sus cualidades dentro y fuera de la pista. Fuera, por su simpatía y su trato afable con todos, lejos de las extravagancias que exhibían muchos de sus compatriotas que desembarcaban en el baloncesto europeo; dentro de la cancha, por su infinita capacidad para perforar el aro rival. Un francotirador en toda regla.

Duró dos temporadas en la Isla. El buen quehacer del club claretiano en la captación de jugadores que luego encumbraba para despertar el interés de equipos de mayor presupuesto, era ya casi una costumbre. Y así ocurrió con Carroll. El todopoderoso Real Madrid lo sumó a su causa. Y en el club blanco marcó una época, hasta llegar a ser el extranjero con más partidos en la historia del conjunto madridista después de una decena de temporadas defendiendo su camiseta y consiguiendo 20 títulos: dos Euroligas, una Intercontinental, cinco Ligas ACB, seis Copas del Rey y seis Supercopas.

Tuvo un adiós a la francesa en el Madrid en 2021. Lo dejó para ejercer de padre de familia y criar ganado en su rancho de Cache Valley, cerca de Salt Lake City (Utah), capital mormona, la religión que profesa –incluso estuvo dos años como misionero en Chile–. Además, actúa como entrenador en el colegio de sus hijos y como asesor financiero para exjugadores.

Ayer, el estadounidense volvía a su Gran Canaria querida dos años después de su última visita –el 2 de junio de 2021 con motivo de una eliminatoria del Playoff de la Liga Endesa–, y con un estatus totalmente diferente. Y es un alivio que no aparezca por estos lares para machacar con sus certeros lanzamientos la canasta del Granca, sino para ejercer de catedrático de lujo con los más jóvenes como estrella invitada del ya clásico campus de verano del Gran Canaria; una faceta, la de formación, que le encanta.

Al aterrizar junto a su mujer y sus cuatro hijos –Alba, Bella, Zoe y Jagger–, recordó Jaycee que cuando llegó por primera vez sólo tenía un vástago. «Le tengo mucho cariño al club y a la Isla. Es un gustazo encontrarme con la gente. Tengo muchos y buenos recuerdos», manifestaba. «Cuando era joven fue muy importante participar en los campus. Taph –Savané– tenía una trayectoria muy grande para hacer muchas cosas y por eso tenía claro que quería estar aquí con él y ser parte del club otra vez», expuso.