«El Granca cambió mi vida»

Eterno Jaycee. Ídolo en Gran Canaria y estandarte de la sección de baloncesto del Real Madrid. Y eso se nota en el cariño que le dispensan las aficiones de los dos clubes en los que militó en España, entre 2009, cuando aterrizó en la Isla procedente de Italia, y 2021, cuando decidía acabar su carrera profesional siendo el jugador extranjero de club blanco con más partidos a sus espaldas y con la friolera de 20 entorchados, entre ellos dos títulos de Euroliga, en sus alforjas.

Ahora, el estadounidense regresa a territorio grancanario en su nueva faceta de jubilado en la reserva, para impartir su magisterio entre las jóvenes promesas del deporte de la canasta inscritas en el campus de verano del CB Gran Canaria, el más longevo del país.

En su rol de estrella invitada, la presencia de Jaycee generaba una gran expectación; primero, en la rueda prensa realizada en las instalaciones de Toyota Canarias, con la presencia de Sitapha Savané, presidente del club claretiano y excompañero de vestuario en su etapa de amarillo; Juanmi Morales, director de cantera de la entidad; e Ismael Alemán, CEO de la empresa de automoción, fiel colaboradora del Granca.

Luego, Carroll volvía a levantar pasiones en el Colegio Claret de Tamaraceite, donde ejerce de profe en estos días. Allí, las jóvenes promesas alucinaron al tener tan cerca a una estrella del deporte que aman, a la que hasta no hace mucho observaban por televisión levantando títulos con el Madrid.

Y Jaycee, un tipo cercano y que no olvida las raíces, agradece el cariño mostrado desde su llegada el pasado lunes a Gran Canaria con sus cuatro hijos y su esposa, de la que confesó que «está muy emocionada, casi llorando» por volver a recorrer lugares donde fue feliz junto a los suyos en aquella etapa en la que su marido aterrizaba en España para jugar en el la Isla.

El estadounidense instruye a las jóvenes promesas en el campus estival del equipo claretiano

«Es una gran ilusión para mí y para la familia estar de nuevo en Canarias. Agradezco a Taph –Savané– la invitación para estar en el campus y participar de un deporte que amo y que ha sido una parte muy grande de mi vida», señalaba Carroll. «Es un sitio muy especial para nosotros. Aquí empezó mi aventura en España. Siempre estaré agradecido al Granca por la oportunidad que me dio para poder vivir mis sueños. Guardo grandes recuerdos, viví momentos felices con los triunfos, y también difíciles», apuntó.

Reconoce Jaycee que cuando aterrizó en el club claretiano sabía que «tenía nivel» para aspirar a jugar en un grande del baloncesto europeo como el Real Madrid, pero también le asaltaron las dudas. En este punto recordaba una conversación con su representante, durante su segunda temporada de amarillo, la 2010-11: «Estábamos comiendo en la playa de Las Canteras y le dije ‘no creo que un club como el Real Madrid me vaya a fichar, por mi altura, por mí físico; creo que voy a estar aquí siempre’. Él me dijo que estaba equivocado, que creía que podía jugar a otro nivel. En la Copa del Rey de esa temporada (se disputó en el antiguo Palacio de Deportes de la capital de España, el ahora WiZink Center), donde tuvimos que ganar un partido en Málaga para clasificarnos y estuve fatal, jugamos contra el Real Madrid e hice un partidazo (anotaba 30 puntos en la derrota amarilla en cuartos por 78-72). Ahí cambió mi vida. El Madrid me fichó y estuve diez temporadas. Así que el Granca cambió mi vida».

Adiós por razones familiares

Carroll señala que optó por la retirada aunque sentía que «podía seguir jugando», y que la decisión «fue más personal y familiar que deportiva». Recalca que siempre quiso llegar al final de su carrera con la opción de decidir si seguir jugando o no. «Después de tantas temporadas, llegué a ese punto. Y es un lujo, muchos deportistas no tienen esa oportunidad», afirma.

Carroll define como «increíble» la victoria del Granca en la última Eurocup. «Cuando estaba aquí, recuerdo que estuvimos cerca de meternos en una final four de la Eurocup. En el vestuario un jugador decía que quizás esa era la oportunidad más grande de nuestra vida para ganar un título. Ahora ese sueño ya se ha cumplido, aunque costó algunas temporadas más. Esa era la meta de este club, el llegar a los niveles más altos», relata. Eso sí, apunta que es «una pena» que el Gran Canaria no juegue la Euroliga por el alto coste económico, «porque se lo ha ganado en la pista». «Pero qué bien que haya tenido la oportunidad de poder disputar la Euroliga, que ya es algo fantástico, y debe seguir luchando y encontrando maneras de llegar a lo más alto», añade.

Desde la modestia que siempre le caracterizado, el estadounidense apunta que no sabe bien la razón «por la que la gente me tiene tanto cariño aquí», pero que lo «siente» siempre que viene. «Pienso que la gente me quiere porque jugué con ilusión y mucho deseo de ganar, y claro también metí muchos puntos (risas)», afirma.

También en tono jocoso, el estadounidense recuerda sus malas actuaciones personales con el Real Madrid cuando le tocaba medirse con el Granca: «Ni una vez jugué bien. Incluso, de las dos expulsiones que he tenido en mi carrera, una fue contra el Gran Canaria, cuando sólo llevaba un minuto y medio en la pista. Siempre ha sido para el Madrid un desafío ganarle». A su vez, destaca el crecimiento del club en estos años: «Para los jugadores, Gran Canaria es un destino de lujo: por estilo de vida, por el pabellón, por tener presidente que fue jugador... Hay muchas razones para venir aquí que no son solo las cosas económicas».