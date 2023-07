Jaycee Carroll: «Quiero que Santi Aldama triunfe y conquiste la NBA»

¿Cómo ha sido su reencuentro con Gran Canaria?

El reencuentro fue increíble, mucho cariño de la gente y muy agradecido por este recibimiento, una vez más ha sido impresionante. Buen clima y unas vacaciones de lujo para toda mi familia.

Más allá de lo deportivo, ¿qué recuerda de su estancia aquí –jugó en la 2009-10 y 2010-11–?

Sinceramente fue una parte importante en mi vida, gracias al entrenador Pedro Martínez por darme la oportunidad de llegar a la ACB, de tener minutos en la pista, de jugar con jugadores muy buenos. Mi vida personal cambió con mi llegada, vine con mi primera hija Bella y nació Alba aquí en Gran Canaria. Así que yo llegué como un chico joven con mi esposa y tenemos buenos recuerdos de aquella etapa en Las Palmas.

¿Cómo ha cambiado su vida tras dejar el baloncesto?

Bueno, me gustaría decir que he subido de peso pero la verdad es que no he subido nada, sigo con el mismo peso [sonríe]. Lo que ha cambiado son los viajes: yo estoy en casa con mi familia todos los días y no estoy viajando por Europa, así que ahora tengo menos viajes y la situación geográfica ha cambiado; vivo en otro país [en un rancho en Utah].

¿Cómo está viendo la progresión de estos últimos años del Dreamland Gran Canaria?

La verdad que impresionante. Todo lo que han conseguido durante estos últimos años ganando la Eurocup, la Supercopa y también jugando Euroliga. Considero que el Granca tiene mucho por delante y muchos éxitos por conseguir todavía.

El ala-pívot grancanario Santi Aldama está triunfando en la NBA. ¿Qué opina?

Ojalá siga creciendo y que mantenga su éxito, quiero que conquiste la NBA. Pero sino, yo sé que tendría la oportunidad en España para jugar en cualquier club que estaría encantado de tenerle en su plantilla, o incluso en Gran Canaria. Así que, como todos los jóvenes españoles, espero lo mejor.

Y si él necesita algo, me puede llamar.

Sé que juega muy bien, pero todavía no he visto a nadie que me gane en una sesión de tiro, así que tengo algo que enseñarle.

España afronta el Mundial. ¿La considera favorita?

¿El Mundial es este año? No lo sabía, pero España siempre será favorita en citas importantes. Tiene gran nivel y grandes jugadores. Por lo que han realizado en los dos últimos campeonatos [Mundobasket 2019 y el Europeo 2022], es un claro favorito. Además, los buenos americanos se suelen centrar en competiciones como la Summer League.