«El Granca ha empezado a recuperar su idiosincrasia»

Canastas a ritmo de silbo gomero bajo la lupa de un grande del baloncesto nacional, todo un campeón del mundo con la selección española que dejó huella en los dos clubes canarios de la ACB, el Tenerife y el Gran Canaria. Mientras aguarda a conocer su nuevo destino profesional, Javi Beirán, a sus 36 años, imparte magisterio junto a su equipo en la séptima edición del proyecto formativo que desarrolla en la Isla Colombina, donde reúne a casi un millar de jóvenes –también tiene sede en el municipio tinerfeño de Adeje–. Se le ve feliz en esta labor de fomentar el deporte de la canasta.

Después de terminar la anterior campaña en el Saint-Quentin BB francés, con el que consiguió el título de la segunda división gala y el ascenso a la máxima categoría después de varias décadas, su idea pasa por volver a España, y si es a la Liga Endesa, mejor que mejor.

«Cuando decidí ir al Estudiantes, en LEB Plata, me pasó factura, pero fue una decisión que tomé porque me apetecía. Cuando salí del Gran Canaria tenía ofertas de la ACB y no las cogí, preferí ir al Estu. Ahora es más complicado volver a entrar en la rueda, porque muchos equipos prefieren apostar por jugadores jóvenes, algo entendible », resume el alero madrileño. «La incertidumbre del verano siempre es complicada. Confío en mí y espero una oportunidad, en el equipo que sea y con un proyecto que me ilusione», añade.

Javi Beirán, que militaba en el Granca durante seis temporadas en dos etapas diferentes, siguió de cerca trayectoria de los amarillos durante el curso anterior, con el título de la Eurocup como broche: «Creo que se ha logrado recuperar lo que se había perdido en los últimos años, la idiosincracia; el equipo vuelve a enganchar a su masa social, existe de nuevo alegría en el entorno. En esos años se tomaron decisiones ni lógicas ni justas, conmigo y con los empleados. Cuando llegué al Centro Insular de Deportes, las cosas se hacían de otra forma, todo era más cercano, podía decirte hasta quién estaba en la grada. Todo eso se perdió».

Revalidar el título continental

Aunque apunta que para parte de la afición haya supuesto un disgusto «el no poder disputar la Euroliga», señala que seguro que a base de buenos resultados se irá mitigando el descontento. Considera que la entidad claretiana debe preparase para no volver a dejar pasar el tren la próxima vez, «que creo que llegará, porque al Granca lo veo favorito de nuevo para ganar la próxima Eurocup».

«Khalifa y Olek han sido referentes, dos bestias, y por eso ahora suenan para grandes proyectos»

En la excelente campaña firmada por el Dreamland Gran Canaria, Beirán otorga un papel estelar a dos jóvenes valores que él ha visto crecer en lo deportivo y en lo humano durante su estancia en la Isla. Hablamos de Khalifa Diop y de Olek Balcerowski: «En mi opinión han sido los referentes. Dos bestias que ahora suenan para grandes proyectos. Para mí que he jugado y que me llevo muy bien con ambos, que les he seguido desde muy jóvenes, supone un orgullo verles ahí; y no sólo verles ahí, sino jugar como han jugado».

A pesar de vivir días de gloria vestido de amarillo, los últimos momentos de Javi Beirán no resultaron fáciles, sobre todo por las decisiones del técnico de esa época, el irascible Porfi Fisac, quien le llegó a apartar del equipo siendo capitán, aunque luego volvió a las canchas con el segoviano en el banquillo. Una cosa tiene muy clara, «nunca le he guardado rencor al Granca». «Era complicado que siguiese después de todo lo que había pasado. Pero a pesar de lo que ocurrió le sigo teniendo muchísimo cariño a este club. Es más, la segunda parte de aquella temporada 2020-21 fue una de las mejores a nivel personal y del equipo, jugando muchísimo, disputando la semifinal de la Eurocup contra el Mónaco, que fue el campeón, y remontando en la ACB para meternos en el Playoff. El mayor pero fue que jugué sin público prácticamente por el covid», relata el alero, quien también nota que el cariño es mutuo: «Lo noto cada vez que voy a la isla, estuve en Navidad y ahora vuelvo en verano». «Además tengo un hijo canarión, y eso es para siempre ya», apostilla.

En esa recuperación de la identidad en el CB Gran Canaria, la política del presidente Savané de recuperar a mitos del club como Albert Oliver o Eulis Báez ayuda, «en estos casos concretos», a recuperar las señas de identidad.