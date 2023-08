Víctor García: «Aldama tiene una gran capacidad para leer el juego»

¿Cómo asume este nuevo reto en la selección española tras los éxitos cosechados en el último Mundial y en el Eurobasket?

Con la ilusión de poder formar parte de este grupo un verano más y con el orgullo de pertenecer a una entidad como ésta. Es difícil encontrar un equipo que tenga estos valores y que haya logrado conseguir esta longevidad en cuanto a los éxitos en el tiempo. Al mismo tiempo es una responsabilidad muy grande porque venimos a jugar este Mundial como campeones del Mundo y de Europa, siendo los número uno del ranking. Somos conscientes de lo complicado que es el reto porque participan los mejores equipos del mundo.

¿Cuál es es secreto de esta ‘Familia’, a la que en cada campeonato nunca se la da como favorita y al final siempre termina dando la cara?

Son muchos años de trabajo, en los que se han ido trasladando una serie de valores de una generación a otra. Es un método de trabajo consistente en trabajar siempre por el bien del equipo y no pensar en las individualidades, porque el equipo está por encima de todo. Trabajamos además con humildad, porque sabemos que es muy difícil tener éxito y la derrota forma parte también del juego. Debemos de estar preparados para todo, porque sabemos que es muy difícil llegar a ser campeones del Mundo o de Europa. La exigencia es estar preparados lo mejor posible, ese es el secreto.

¿Cómo es Sergio Scariolo en las distancias cortas?, ¿cómo es trabajar con él en el día a día?

Siento una gran admiración hacia él como líder, como gestor de este grupo. Tiene una gran capacidad de trabajo y de controlar cada detalle. Siente un gran respeto por por el trabajo de los jugadores y por todos los que le rodeamos. Es un placer para mí y un privilegio el poder trabajar con él, con una persona de su experiencia y con su currículum.

Dentro del staff técnico de la selección nacional, ¿cuál es su cometido a nivel particular?

Cada uno de nosotros cuenta con su parcela y somos responsables de llevarla a cabo. En mi caso dentro de la preparación me encargo de todas las situaciones especiales, tanto propias como de los rivales. Me encargo de todo lo que son saques de banda, de fondo, situaciones de último segundo, de defensas especiales y de analizar los rivales, además de determinados aspectos dentro del entrenamiento. Cada entrenador ayudante tenemos a nuestro cargo un determinado grupo de jugadores a los que tutorizamos; en mi caso me encargo de los bases y de Santi Aldama. Cuando acaba cada entrenamiento o cada partido, reviso con ellos situaciones tácticas y técnicas en el vídeo, para ayudarles individualmente.

En el Mundial España pierde a Lorenzo Brown, pero recupera a Ricky Rubio. ¿Qué significa para España volver a contar con uno de los mejores bases españoles de todos los tiempos?

Todos conocemos la trayectoria que tiene Ricky a nivel internacional después de tantos años jugando en la NBA. Viene de una lesión muy larga, pero destaca por su personalidad, su forma de trabajar, su humildad. No hay que ponerle mucha presión y saber que es parte de un grupo.

¿Qué esperan que pueda aportar Santi Aldama a esta nueva selección española?

Ya conoce el método de trabajo tras su paso por las categorías inferiores y su integración será más fácil. Todos tenemos la voluntad de integrarle y ayudarle. Es un chico fantástico, con una gran ética de trabajo, muy tranquilo, reservado y que está dispuesto a poner su talento en beneficio del equipo. Nos vendrá muy bien su capacidad para entender el juego, para abrir el campo y para tirar.

¿Hasta que punto la presencia de los viejos rockeros como Llull y Rudy Fernández, ayudan en esta época de transición?

Es fundamental su trabajo. Les ves entrenar cada día y entiendes porque están ahí, porque tienen el éxito que tienen y porque llevan tantos años jugando al más alto nivel. Tienen una gran capacidad de trabajo y para liderar a los jóvenes, son un ejemplo.

En clave Granca, ¿qué valoración puede hacer de los tres fichajes confirmados para la presente temporada –Ethan Happ, Ben Lammers y Pierre Pelos–?

Me ilusionan bastante, son jugadores con un ADN muy para nuestro club, con hambre y ganas de revalorizarse. El club viene de ganar la Eurocup y la exigencia es alta, pero preferimos un juego coral en lugar de depender de un determinado jugador. Tanto Ethan, como Lammers, como Pierre, pueden ayudarnos y complementarnos para hacer una buena temporada. Son tres fichajes muy ilusionantes para el cuerpo técnico.