Salvó: "Renové porque considero que mi paso por la Isla no ha terminado"

En la víspera del debut del Dreamland Gran Canaria en la pretemporada en el Trofeo Ciutat de Maó en Menorca, Miquel Salvó, ofreció su valoración de las primeras semanas de trabajo en la pretemporada, destacando que "hemos comenzado a incidir un poco más en lo táctico, trabajando en bastantes jugadas y creo que todo va bien".

Muchas caras nuevas en el equipo, como cada temporada. En este sentido el catalán reconoce que los nuevos "van soltándose poco a poco, hemos fichado gente nueva y seguro que van a ir soltándose más con el paso de los días, es fundamental crear un buen vínculo, un buen vestuario que es lo que al final va a ayudarnos a la hora de ganar partidos".

A pesar de todo, el internacional considera fundamental la presencia de un núclo duro de jugadores de la pasada campaña en el equipo, porque "podemos ayudar a los nuevos fichajes para que se adapten lo mejor posible al equipo y a la Isla". "Tenemos la misión de hacer que se sientan lo mejor posible, porque cuanto mejor estén ellos mejor vamos a conocernos y conectar entre nosotros", valora Salvó.

El jugador cumple su tercer curso de amarillo. "Es lo que quería", reconoce. "No escuché mucho las otras opciones que se me presentaron, porque consideraba que mi paso por la Isla no había acabado", relata el alero que considera que seguir en el Dreamland Gran Canaria le permitirá "seguir creciendo tanto en lo personal como en lo deportivo". "Podemos ir hacia adelante, seguir mejorando y conseguir grandes cosas, creo que podemos competir por ganar títulos, como así lo hemos hecho y seguiremos haciéndolo", añade el de Vilanova i la Geltrú.

Ante el inminente debut del equipo en los bolos veraniegos ante el Hestia Menorca, mañana (19.30 horas), Salvó reconoce que "los entrenamientos en la pretemporada son duros y las semanas se hacen largas con dobles sesiones y al final lo que le gusta al jugador es jugar partidos, habrá muchos fallos, muchos errores, porque las piernas están cansadas, pero es lo que necesitamos ya, empezar a jugar partidos, coger sensaciones y seguir conociéndonos más".

En la otra semifinal del trofeo en tierras baleares, se enfrentarán el Valencia Basket y el ratiopharm Ülm -exequipo del técnico claretiano, Jaka Lakovic, a las 17.00 horas de mañana.