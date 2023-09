La actitud de Jean Montero desconcierta a su club

Segundo día de retraso sobre su llegada estimada a la Isla, de un Jean Montero que cada hora que pasa genera más desconcierto todavía en la entidad claretiana ante una actitud de rebeldía que va más allá de su no presencia en la Isla. Ni el jugador ni su representante han cogido el teléfono a ninguno de los representantes del club que han intentado localizarle desde el pasado lunes.

Ante la situación, el propio presidente del Gran Canaria, Sitapha Savané, volvía a lanzar un mensaje público ante los medios de comunicación, al ser preguntado por la ausencia del dominicano en el entrenamiento de puertas abiertas celebrado ayer. «Están todos los jugadores que han llegado el día en el que estaban citados y si hablamos de Jean Montero, para zanjar el tema, él estaba citado ayer (por el lunes), no tenemos justificación de su no llegada y a partir de ahí es ya un asunto de reglamento interno, como sería en el caso de cualquier otro jugador del equipo». «Aquí no ha cambiado nada, a partir de ahora todo se va a regir por lo que dice nuestro reglamento interno y de todas formas, no es la primera vez que un jugador llega tarde a la hora de reincorporarse al equipo y así se está tratando hasta el día de hoy», agregaba el presidente.

Para añadir algo más de leña al fuego, Montero subía por la tarde un tuit en su perfil personal, en el que escribía: «time will get things clear» («el tiempo aclarará las cosas»), un mensaje que el jugador borraría posteriormente y que en el seno del club claretiano no saben muy bien como tomarlo, dado que si una de las partes no ha dado la cara hasta el momento para dar una explicación a su ausencia, ese ha sido precisamente el propio jugador y sus representantes, que siguen de momento sin dar señales de vida.

Doble amistoso con el Lenovo

Ante la inminente disputa del encuentro de ida de la Copa Isola ante el Lenovo Tenerife en el Santiago Martín, mañana a las 18.30 horas, el propio Savané quiso felicitar a Txus Vidorreta por su reciente renovación, afirmando entre risas que «va a ser entrenador del Lenovo más tiempo que yo presidente del Granca». «Tenemos muchas ganas de volver a enfrentarnos a ellos y más con este nuevo formato que nos permite recuperar las antiguas Copas de Canarias».