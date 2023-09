La afición arropa al Granca

Algo más de medio millar de aficionados poblaron dos de las gradas del anillo inferior del Arena para aprovechar la oportunidad brindada por el club de poder acudir in situ a ver un entrenamiento de un Dreamland Gran Canaria que desde la llegada de Sitapha Savané a la presidencia, ha metido la directa para acercar el equipo a una Marea Amarilla entregada y dispuesta a perdonarle todo, incluso la dolorosa renuncia a la disputa de la Euroliga este curso.

No es casualidad que el 7 de Savané luzca en lo alto del Arena. Si como jugador consiguió convertirse en leyenda, en los despachos tiene claro lo que necesita una afición que poco a poco va recuperando la llama que se había apagado en los dos años anteriores.

Ver la cara de los niños y de los no tan niños sacándose fotos con sus ídolos, hablando con ellos o simplemente tocándolos, no tiene precio y él más que nadie lo sabe y está dispuesto a darle a la afición lo que necesita para ser feliz.

Miquel Salvó considera que acciones como las de ayer son fundamentales. «Es clave conectar con la afición, porque ya pudimos ver el vínculo tan especial que se creó el año pasado y creo que tenemos que seguir construyendo a partir de ello», apuntaba el alero catalán, uno de los más solicitados por los aficionados en el acto de ayer en el Gran Canaria Arena.

El equipo posaba con la afición en una de las gradas laterales del pabellón, después de que la sonora alarma que suena al final de cada cuarto en los partidos anunciaba el final del entrenamiento, abriéndose la veda a los cazadores de autógrafos, que saltaban a la pista deseosos de estar cerca de sus ídolos.

Abel, uno de los cientos de aficionados presentes en el acto, calificaba como «fabulosa» la iniciativa nacida del club. «Es lo más emocionante que hay y es muy importante no sólo para la afición sino también para la motivación de los jugadores, porque al final es la que les levanta en los momentos complicados», añadía a continuación.

Por su parte, Pablo, otro de los aficionados no dudaba en pedir que actos como este se repitan más veces al año. «Hemos tenido algunas bajas importantes como las de Olek y Khalifa, pero parece que de momento las cosas van bien, aunque la pretemporada no sirve de mucho para sacar conclusiones sobre el equipo».

Uno de los aficionados que se desplazó hasta el Arena fue Diego Ojeda, quien ocupó hasta este año la concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Telde y él más que nadie conoce en primera persona el valor de días como el de ayer. «Crea un sentimiento de equipo, meter a la afición dentro de la dinámica del mismo es hacer club y hacer Gran Canaria y eso es clave para conseguir que se llene el pabellón y consigamos las metas que el club se proponga y que cada día se conozca más el baloncesto y el Gran Canaria, que es nuestro equipo», apuntaba desde su experiencia.

José, uno de los infatigables miembros de la Grada Loca, ataviado con su sombrero de paja y su bufanda amarilla lo tiene claro, que acciones como la de ayer sirven «para hacer piña con la afición y recuperar esa unión que había hace unos años, que parecía que se había perdido después de la temporada que competimos en la Euroliga». «Es una gran iniciativa que espero que se siga haciendo y repitiendo», recalcaba.

Francisco David, en la misma línea que el resto de aficionados, afirmaba que con iniciativas como esta «disfrutan tanto los niños como los más grandes». «Considero el Granca como una parte de mi vida y me permite salir de la rutina, estar con los amigos y conocidos», declaraba emocionado.

Los asuntos espinosos

Como no podía verse de otra forma en medio de un ambiente festivo y con sus héroes, los cinco aficionados se mostraban comprensivos con la decisión del club de renunciar este año a la disputa de la Euroliga por cuestiones económicas.

Desde la perspectiva de Ojeda, «nos obsesionamos con jugar la Euroliga y luego como ya pudimos ver necesitas tener un plantillón para poder competir en dos competiciones de ese nivel y si no lo tienes podríamos pasarlas moradas como la última vez», apunta.

En el caso de Jean Montero, Francisco David lo tiene claro: «Los que están son los que cuentan y aquí no se tiene que esperar a nadie». Para José «hay conflictos de su primera etapa en el equipo y no sé si es o no entendible su actitud, porque al parecer es algo díscolo, pero espero que se solucione y que se deje ver».

Diego desde su experiencia en puestos de responsabilidad abala la gestión de Savané en la presidencia y entiende que en el caso Montero «habrá que esperar al momento oportuno para que el chico pueda venir, pero si no viene, con lo que el equipo tiene ya, Jaka Lakovic puede sacar esto adelante y poner al equipo arriba arriba».