Landesberg: 23 puntos, papas con mojo picón y paseo a Tejeda

El merecido día libre concedido por Jaka Lakovic a sus hombres tras el triunfo del Dreamland Gran Canaria el domingo ante el Baxi Manresa fue aprovechado por una de las estrellas claretianas, Sylven Landesberg -máximo anotador del encuentro con 23 puntos- para conocer los paisajes de la Isla, su nueva casa desde este verano, y degustar la comida local.

El 15 toma el relevo de Dylan Ennis como embajador en las redes sociales de las maravillas del territorio grancanario, al menos por un día, en el que compartió a través del club su experiencia en el municipio de Tejeda.

El nuevo escolta del Dreamland Gran Canaria tuvo la oportunidad de conocer el monumento natural del Roque Nublo y del Roque Bentayga, además de disfrutar de la gastronomía. No faltaron unas papas arrugadas con mojo picón y un poco de queso a la plancha.

Landesberg ha demostrado a lo largo de su trayectoria profesional que es un ciudadano del mundo. Nacido en el neoyorquino barrio de Brooklyn, cuenta con las nacionalidades israelí y austriaca, además de la norteamericana, que posee de nacimiento. Israel, Turquía, China y España son los cuatro países, además de EEUU, en los que ha jugado a sus 33 años.

La adaptación a la Isla y a su nuevo club parece que van por buen camino y más tras superar las molestias en su rodilla, lo que le permitió ser de la partida en el debut liguero del equipo en Manresa, siendo fundamental con sus 23 puntos anotados para sumar la primera victoria de la temporada.

El testigo de Dylan Ennis

🚗 En el día libre del equipo, Syl quiso conocer Tejeda.



🥔 Papas con su mojo, queso a la plancha, palmeras…



🫶 Y la ayuda de @toyotacanarias con su CH-R para navegar las carreteras de la isla. pic.twitter.com/v9iQqEiqSg — Dreamland Gran Canaria (@GranCanariaCB) 25 de septiembre de 2023

No es Landesberg el primer jugador del Granca que presume de la belleza de Gran Canaria. Pero el que se lleva la palma es Dylan Ennis. Su presencia en el cuadro amarillo en la temporada 2021-22 es recordada todavía por la afición amarilla; más allá de sus guarismos en la pista, tenía a la hinchada en el bolsillo por conducta fuera de la cancha. Con su actitud extrovertida y cercana, utilizaba las redes sociales no sólo para mostrar al mundo las bondades de Gran Canaria, de sus gentes, de sus paisajes, de su gastronomía, sino también para mantener una comunicación directa con unos aficionados que no tardaba en crear una conexión mágica con el jugador, ayudándole a buscar una niñera, o preguntar dónde podía comer un buen rabo de toro...

La llegada de Jaka Lakovic el curso pasado al Granca suponía el el adiós del norteamericano, que fichaba por el Galatasaray, club donde repetía esa forma especial de relacionarse con los aficionados. Esta costumbre tampoco la ha cambiado en su nuevo destino, el UCAM Murcia, que no ha tardado en engancharse al fenómeno Ennis. Desde su llegada, no ha dejado de promocionar los parajes y la famosa huerta murciana.

Identificación

Salvando las distancias con él, la excursión de Sylven Landesberg a Tejeda no deja de ser una anécdota, pero ayuda a los jugadores foráneos a identificarse con una Isla que defienden en cada partido y cuyo nombre llevan impreso en su camiseta.

Ante el Manresa, Syl mostró esa conexión con la grada, celebrando en más de una ocasión con la afición sus puntos. El propio Jaka Lakovic, en sala de prensa, alabó la capacidad anotadora del escolta, dejando claro que es una virtud que les va a ayudar en determinados partidos; al tiempo, el esloveno, se apresuró a dejar claro que esa capacidad debe de enmarcarse dentro del juego colectivo de un equipo en el que las individualidades siempre se plegan a la necesidad global del grupo, y en el que no se aceptan los excesos de protagonismo en pista. Willy Villar, director deportivo del club y que conoce al jugador de su etapa en el Estudiantes, más allá de su indudable calidad y de su condición de anotador compulsivo destacaba su personalidad, su capacidad para trabajar en equipo y para adaptarse a las necesidades del grupo. Es uno de esos jugadores que hacen vestuario, que siempre está dispuesto a ayudar y que, cuando el balón quema en las manos, tiene la frialdad para asumir responsabilidades.