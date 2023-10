El MoraBanc Andorra defiende que el Granca no se movió del millón de euros por su fichaje Desde la entidad del Principado se desliza que el equipo claretiano no entró en negociaciones para rebajar la cláusula de salida que tenía Montero el 15 de julio La semana pasada en las oficinas de la Vega de San José manejaban intereses no superiores a los 75.000 euros por su fichaje