Happ, Pelos y la falta de actitud del Granca en la defensa

La salida de Khalifa Diop y de Olek Balcerowski este verano rumbo a Baskonia y Panathinaikos, unida a la de Damien Inglis al Valencia y su reemplazo por Ethan Happ, Ben Lammers y Pierre Pelos, estaba claro que iba a mermar el potencial del Dreamland Gran Canaria por partida doble en su juego interior. El equipo perdía centímetros y presencia física en la pintura, un handicap asumido tanto por la dirección deportiva, como por el entrenador e incluso por gran parte de la afición amarilla.

Lo que ya no entraba en los planes es la falta de actitud de algunos jugadores para los que parece que lo de defender no va con ellos, y que eran señalados por Lakovic en rueda de prensa, sin mencionar ningún nombre. Todo un pecado para un entrenador para el que la intensidad no se negocia.

El acierto del equipo en el tercer cuarto, en su debut en casa ante el Baxi Manresa, ocultó en parte la endeblez defensiva en la pintura de un Dreamland Gran Canaria, que ha entrado con el pie torcido en sus tres primeros encuentros ligueros. Más preocupante que sus dos derrotas hasta la fecha, es sin duda alguna el dato escalofriante de que los amarillos sólo han conseguido ganar a sus tres rivales un cuarto de los cuatro disputados en cada partido, lo que deja un balance de tres cuartos ganados y nueve perdidos.

El chollo de ser interior

Ser un jugador interior y enfrentarse al Granca se ha convertido en todo un chollo para los rivales de los amarillos, que campan a sus anchas por la zona claretiana ante la falta de actitud y de pasividad de los jugadores altos de los grancanarios en cada partido.

En el encuentro inaugural ante el Baxi Manresa, Martinas Geben se erigía con 17 puntos y 8 rebotes en el máximo anotador de los manresanos. Devin Robinson aportaba 13 puntos y 3 rebotes y Marcis Steinbergs también superó las dobles figuras en anotación, aportando 11 puntos. Todo ello para un total de 41 puntos anotados por tres jugadores interiores.

Ante el Girona, en la primera derrota de la temporada, Yves Pons se exhibía ante su afición con 15 puntos y 6 rebotes, que sólo superaba Iroegbu con sus 20 puntos. Gyorgy Goloman (8 puntos y 2 rebotes), Jaume Sorolla (5 puntos y 4 rebotes y Stefan Djordjevic (3 puntos y 4 rebotes), completaban los 30 puntos de los interiores gerundenses ante el Granca.

En el caso del Joventut, Ante Tomic hizo su mejor partido del curso, consiguiendo un doble-doble (17 puntos y 11 rebotes), mientras que Vladimir Brodziansky (4 puntos y 4 rebotes) y Chinahu Onuaku (4 puntos y 2 rebotes), permanecían a la sombra del croata y de Andrés Feliz.

Mientras Ben Lammers ofreció una esperanzadora imagen ante la Penya, Happ y Pelos empeoraron la suya, con una actitud y un rendimiento lejos de lo esperado.