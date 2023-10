"Intensidad, mentalidad, velocidad y deseo", la receta de Lakovic para volver a ganar al Barça en el Arena El entrenador del Dreamland Gran Canaria alaba el potencial del Barça y el estilo implementado en el equipo por su nuevo entrenador, Roger Grimau Espera contar el domingo (17.30 horas, 'M+ Deportes') con la disponibilidad de todos sus jugadores La salida de Jean Montero no afecta en absoluto a sus planes para la temporada: "Desde que no se presentó el primer día, me adapté a la situación"