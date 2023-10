Jaka Lakovic, entrenador del Dreamland Gran Canaria, daba la buena nueva de la participación tanto de Jovan Kljajic como de Sylven Landesberg en el entrenamiento de ayer. "Los dos han entrenado ayer, Jovan un poco de sorpresa y al final completó todo el entrenamiento y creemos que estará listo para jugar mañana , al igual que Sylven Landesberg". "Siempre existen algunas molestias que tienen tanto ellos como otros jugadores, pero son cosas a las que estamos acostumbrados en este trabajo, es como levantarse cada día", matizaba el esloveno.

El responsable del banquillo claretiano resta importancia a los distintos problemas físicos que ha arrastrado Landesberg desde el inicio de la temporada y que le han dejado fuera de la partida por precaución en varios encuentros. "Las últimas molestias de Sylven, ese esguince de tobillo es algo difícil de prevenir, ha pisado mal y ha sido algo de mala suerte, es una molestia más mecánica que muscular y esperamos que no solo a él, sino a todos les ocurra lo menos posible", razonaba el estratega amarillo.

Centrándose en el rival de mañana en el Arena (20.00 horas), el Lietkabelis Panevezys lituano, señaló que "es un equipo que viene con una victoria y tres derrotas, una de ellas contra el Dolomiti Energia Trento en el último segundo en Lituania". "Es un equipo que ha cambiado de entrenador el viernes pasado, por lo que solo hemos visto un partido con el nuevo entrenador, por lo que estaremos muy atentos para ejecutar nuestro plan y defenderlos bien", alertaba Lakovic. "Es el segundo equipo en rebotes totales y terceros en rebotes ofensivos, sabemos que estos son problemas que teníamos antes, por lo que tendremos que estar defendiendo bien y acabando las defensas con buenos rebotes para darnos opción a acabar rápido, buscando los puntos de transición que nos dan confianza y un buen ritmo de partido, añadía.

En cuanto a la evolución de la adaptación de las nuevas incorporaciones a su estilo de juego, considera que "vamos dando pasos hacia delante, más bien pasitos pero podríamos pensar que son ajustes a los que nos vamos acostumbrando, va más lento de lo que esperábamos, pero con paciencia y trabajo vamos dando pasos hacia adelante". El esloveno alabó el rendimiento de Ben Lammers, del que dijo que "lo está haciendo genial en Liga Endesa". De Ethan Happ, opinó que "aunque sea más lento en esa evolución, sigue dando esos pasos, pero tampoco me preocupa porque estamos donde estamos, apenas tenemos tiempo de entrenar por los partidos de Eurocup y además compitiendo en la segunda mejor liga del mundo después de la NBA, donde no perdona nadie, por eso parece que vamos con retraso". "Los jugadores nuevos tienen el compromiso y la motivación de hacerlo bien, por eso no estoy tan preocupado y llegará el momento en el que se demuestre de lo que es capaz este equipo, porque hasta ahora, yo creo que este equipo individual y colectivamente no ha dado aún su 100% para determinar exactamente cuál puede ser su techo", analizaba.

Prohibido subestimar a la Eurocup

En opinión de Jaka Lakovic es un error subestimar a la Eurocup, porque en definitiva "no es fácil ganar ningún partido, en Europa hay equipos que han invertido mucho dinero en sus plantillas para intentar acceder a la Euroliga, y la competición se merece un respeto".

El balcánico considera que lograr mañana la 16ª victoria seguida en Europa sería "muy bueno". "Nos sentimos bien en casa porque nos apoya nuestra afición, no suelo comentarlo pero es increíble, un miércoles poder jugar contra el ratiopharm Ülm con 6.000 personas en las gradas, que es una cifra que en años anteriores no se daba".

El entrenador claretiano no encuentra una explicación clara para el bajón de rendimiento del equipo lejos del Arena en la ACB. "Me gusta pensar que este apoyo nos da la energía y el empuje extra que hacen que el equipo quiera dar un esfuerzo más, un rebote más y es verdad que en partidos fuera lo echamos de menos y se nota, a veces tenemos ese bajón fuera que se alarga, y cuando es en Liga Endesa nadie perdona, porque la liga es muy dura y no es nada fácil ganar fuera".

El baile de entrenadores en los banquillos rivales

Ante la situación que le llevará a medirse a tres equipos en sus próximos encuentros en los que han defenestrado a sus entrenadores, el balcánico afirma que "parece una locura, estamos en noviembre y nuestros próximos tres rivales -Lietkabelis, Baskonia y Turk Telekom- han cambiado de entrenador". "En Euroliga otros cuatro entrenadores habiendo jugado cuatro jornadas también han cambiado a sus entrenadores", añade, al tiempo que afirma estar sorprendido por "la poca paciencia y confianza que se tiene en un entrenador, parece que somos gladiadores que o ganas para sobrevivir o estás muerto, y esto es una realidad muy cruel, pero nosotros no decidimos".

En su caso particular confiesa que "no estoy leyendo comentarios ni artículos, estoy muy concentrado con el trabajo y los análisis de los partidos, aunque siempre digo que como jugador, una crítica es siempre menos de lo que yo le exijo al equipo o a mí mismo". "Siempre me he sentido apoyado por el club y también por los medios, y también han dado un toque cuando había que hacerlo, que es algo normal que se acepta y se respeta", reconoce. "Nosotros también estamos para trabajar y mejorar sobre todo para que nuestra afición se sienta orgullosa de lo que hacemos, incluso cuando vengan días malos, que sientan que el equipo lo ha dado todo por esta camiseta, es un proceso que para mí es muy importante", añade el esloveno.

Por último, el esloveno valoró positivamente el acto de celebración del 60 aniversario del club. "En estos eventos ves como se reúne toda la historia del club y descubres todo lo impactante que han sido estos 60 años de esfuerzo, de donde ha venido y como ha crecido dando pasos difíciles al principio y viendo ahora donde hemos llegado", señala, incidiendo en que está claro que esos años "no fueron fáciles y por eso siempre hay que apreciarlos y recordarlos, porque todo lo que han hecho los directivos, presidentes, entrenadores, trabajadores, no debe desprestigiarse, porque nosotros estamos aquí gracias a que el trabajo de estas personas lo ha hecho posible".