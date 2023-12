Si el Gran Canaria consiguió lamerse sus heridas en la Liga Endesa con un triunfo el sábado ante el Surne Bilbao Basket y olvidar la paliza del Real Madrid, ahora le toca hacer lo propio ante el Dolomiti Energia Trento (20.00 horas, YouTube) para pasar página en la competición continental tras el tropiezo ante el ratiopharm Ulm el pasado martes.

Llega un equipo italiano a Siete Palmas sin una condición de amedrentar al actual campeón de la competición. Cuatro escasos triunfos en su haber, frente a Lietkabelis, Buducnost, Turk Telekom y Slask, equipos de la parte baja de la clasificación, invitan a pensar que el de esta noche debe ser un partido plácido para el escuadrón claretiano.

Le toca reaccionar al Gran Cananaria y no relajarse. El dominio mostrado hasta la fecha, en la que encadenó diez victorias consecutivas esta temporada –18 con la pasada campaña–, ha conllevado una sensación de superioridad incalculable que después de la derrota de la semana pasada conlleva una mirada a la clasificación.

Ahora el segundo clasificado del Grupo B, el Mincidelice JL Bourg en Bresse, se sitúa a un triunfo del Dreamland. Por tanto, el colchón que había adquirido con sus perseguidores queda a tiro de piedra frente a un conjunto galo al que se enfrenta en la próxima jornada –26 de diciembre en la pista francesa–.

En cuanto a la distribución de fechas, Lakovic opinó ayer sobre el calendario de esta temporada, en la que la FIBA se ha ahorrado una ventana que se destinaba a este tramo del calendario. «Perdemos algunas semanas donde el equipo podía descansar; mientras que ahora no se desconecta desde finales de septiembre. Todos los equipos estamos en la misma situación, por lo que para mí un aspecto importante es el calendario de Eurocup. Jugaremos el día 26 y no hay que pensar más en ello porque no lo vamos a cambiar», incidió el esloveno.

De momento el valor que puede tener el triunfo de esta noche en el Arena es capital. Si también está acompañado por una derrota del Aris o Lietkabelis esta tarde; o del Buducnost mañana, el equipo insular habrá sellado su clasificación para el playoff.

Eso sí, recordando que este año los dos primeros clasificados pasan directamente a la eliminatoria de cuartos de final. Aunque teniendo en cuenta que alcanzar el mejor récord en la fase de grupos conlleva jugar todos los partidos hasta una hipotética final con el factor cancha a favor.

Sobre el rival de esta noche, Lakovic también lo desmenuzó por partes. Trento es un equipo del Top-4 en Italia ahora mismo. Es un equipo muy físico, que quiere correr y jugar con un ritmo alto de partido. Creo que es el equipo que más tiros de tres utiliza en nuestro grupo y son segundos en rebote ofensivo en la competición. Debemos acompañar a los tiradores y a sus cincos, que son muy atléticos», sentenció el balcánico.