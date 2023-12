«Hemos tenido algo de acierto en el primer cuarto, pero ya se ha visto que nuestra mentalidad y agresividad defensiva no eran la correctas. Hemos encajado muchos puntos y cuando dejas de estar acertado empieza la sangría, sobre todo cuando nos anotan 79 puntos en treinta minutos. Si no vamos a trabajar al 100%, nos puede ganar cualquiera. Espero que aprendamos algo, si no, esto no sirve para nada». El análisis de Lakovic es claro. El Gran Canaria aguantó en el partido al principio porque le entraron las canastas, pero desde que la suerte le fue dispar, sin el compromiso defensivo necesario el castillo de naipes se derrumbó con un ligero soplido de un equipo muy endeble.

«Salimos al partido sin la mentalidad necesaria y lo pagamos. Trento fue mejor desde el principio hasta el final y tuvieron un deseo mayor de ganar. Espero que esto sea una buena lección para nosotros», resaltó el esloveno en otro tirón de orejas para los suyos, dado que no es la primera vez que alude que la plantilla que maneja entra a los partidos sin tomarse las cosas en serio. Cuestionado sobre qué puede hacer él de forma directa, apuntó al trabajo colectivo. «El equipo y todos queríamos ganar, pero si no estas dispuesto a dar el 100% en cada acción defensa y ofensiva, ese esfuerzo no sirve para nada. Este era el mensaje, la decisión que hay que tomar. Vamos a apoyar siempre a los jugadores. El equipo lo hacen los jugadores, nosotros servimos de ayuda». En cuanto al futuro en el torneo, pone en sobre aviso al equipo. «Ahora nos vamos a jugar el primer puesto allí. Debemos darnos cuenta del valor de la Eurocup. Esto no es un paseo y en dos semanas mira dónde estás».