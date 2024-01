Mente fría, corazón caliente

El Dreamland Gran Canaria está de enhorabuena. En su banquillo cuenta con uno de esos entrenadores capaces de transmitir su impronta balcánica a un vestuario que ayer, más que nunca, era capaz de trasladar a la pista la máxima apuntada por el esloveno el curso pasado en la final de la Eurocup, en la que pedía a sus hombres que afrontasen aquel duelo ante el Turk Telekom Ankara con la mente fría y el corazón caliente. Un consejo que llevaría a los insulares a levantar el primer trofeo continental de la historia.

Ante el todopoderoso campeón de Europa, el Real Madrid, los grancanarios volvían a cumplir a rajatabla con la máxima de su técnico, saliendo a morder en cada balón en juego, haciendo gala de un corazón caliente que contagió a la marea amarilla, que llenó el recinto de Siete Palmas y que no dejó de empujar desde el primer segundo de partido, para junto vencer a los blancos por 100-77.

Cierto es que los merengues aterrizaban en la Isla sin la imponente presencia de Edy Tavares y sin la magia de Sergio Llull, ambos lesionados, y sin el renqueante Yabusele. Tampoco estuvo Mario Hezonja, por una decisión técnica poco comprensible, salvo que el técnico madridista subestimase a un Granca que llevaba seis años sin tumbar al Real en el Arena. Pero no es menos cierto que los diez jugadores blancos convocados para la cita de ayer serían probablemente titulares en cualquier equipo de la ACB.

La defensa muestra el camino

Dejar al mejor equipo de Europa en nueve puntos en el primer cuarto es la mejor muestra de la intensidad y agresividad de los amarillos, que minimizaban las virtudes de los merengues. Estos no dispusieron de ningún tiro cómodo en todo el partido. El daño no resultó más sangrante para los de Chus Mateo gracias al acierto del Chacho Rodríguez, que vivía su particular derbi canario ante un Dreamland que parecía estar en trance y llevado en volandas por su animosa hinchada.

Ethan Happ aprovechaba para romper la cintura de un Vincent Poirier que protestaba por todo y que sufría ante el infinito repertorio de recursos del interior norteamericano del Granca, mientras el público respondía con ironía entonando el canta y no llores.

Pero más allá de las actuaciones individuales, ayer más que nunca, el equipo claretiano sorprendía a su rival con una actuación coral, quizás la única fórmula de un conjunto como el grancanario para tumbar a uno de los grandes equipos futboleros; como grupo, siendo solidarios en defensa y atacando en oleadas.

Si Albicy o Happ tenían que sentarse por las faltas, no pasaba nada, salían Ferran Bassas y Ben Lammers; y cumplían igual o mejor que sus compañeros, sin negociar el esfuerzo y con un grado de acierto que solo lo otorga la confianza en tus posibilidades.

El transcurso de los minutos respondía a las dudas de la marea amarilla, que temía el bajón de rendimiento de los grancanarios ante un posible arreón de un rival capaz de derribar cualquier desventaja en el electrónico. Pero la pájara de los locales no llegaba, todo lo contrario. Los mejores momentos de los blancos no les permitieron bajar de los 15 puntos la distancia. Incluso, en la recta final la diferencia en el marcador llegó a ser de hasta 30 puntos, coqueteando con la posibilidad de haber ganado incluso el basket average a los madridistas –perdió el cuadro claretiano de 26 en el WiZink Center en diciembre–. Sólo el empujón final de los pupilos de Chus Mateo salvó al menos ese honor.

La pizarra también cuenta

No solo la intensidad y la efectividad de los claretianos fue clave en el triunfo final ante los merengues. Jaka Lakovic ganaba la partida táctica a Chus Mateo, sorprendiendo a propios y extraños con la salida de Miquel Salvó junto a Nico Brussino, en un movimiento estratégico que pagó caro el Madrid en un arranque de partido frenético, en el que el Granca brilló con luz propia y minimizó a un adversario tan temible como el de ayer.