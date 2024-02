Si al comienzo de la temporada el Gran Canaria mantenía un matrimonio idílico con la Eurocup y sufría en la Liga Endesa, ahora, traspasado el ecuador del curso, el guion del conjunto insular ha dado un giro de 180º y es en la ACB donde mejor se siente. Así pues, después de acumular cinco derrotas en los últimos siete partidos continentales, el conjunto amarillo beberá de las aguas del Fontes do Sar (16.00 horas, Movistar Deportes 2) con ansia para redimirse de su tambaleo en la competición en la que defiente título.

Se encuentra el Dreamland en la primera estación de su odisea lejos de casa. Santiago será la primera visita de su tour hasta Montenegro pasando por Estambul para afrontar el último partido de la Eurocup frente al Buducnost, y regresar a España para medirse al Palencia antes de afrontar la Copa del Rey de Málaga. Un periplo de 35 días lejos del Arena, donde volverá a jugar el 3 de marzo frente al Baskonia.

🌍 Arrancamos hoy un viaje de ocho días para medirnos a Monbus Obradoiro, Buducnost VOLI y Zunder Palencia.



📍 Gran Canaria ✈ Santiago ✈ Madrid ✈ Estambul ✈ Podgorica ✈ Estambul ✈ Madrid 🚌 Palencia 🚌 Madrid ✈ Gran Canaria.



🔥 #VamosGranca pic.twitter.com/s71iKexWQD — Dreamland Gran Canaria (@GranCanariaCB) 3 de febrero de 2024

Un choque frente al Monbus Obradoiro para afrontar este trío de duelos lejos del Arena y en elque, al menos en Europa, ha perdido su fortaleza.

Le toca redimirse al Gran Canaria en la Liga Endesa de su derrota frente al Cluj el pasado miércoles y perder su condición de segundo clasificado y por tanto tener soltar la opción de ahorrarse la eliminatoria de octavos de final –tiene que perder el club rumano y que el Dreamland venza en la última jornada para recuperar la plaza–.

Así, el de esta tarde se presenta como un choque que invita a que los hombres de Jaka Lakovic recuperen su mojo después de que el propio entrenador mostrara su malestar en la rueda de prensa previa al encuentro tras haber resbalado en la Eurocup.

La mosca de Lakovic

«Estuvimos un poco enfadados por la derrota del miércoles. Esta derrota nos ha tocado un poco, pero la plantilla está bien y estamos en un buen momento», asumió el esloveno.

Qué mejor manera para sacar a relucir su poderío en la ACB, el que le ha llevado a vencer en seis de los últimos siete partidos disputados, concluir la primera vuelta liguera como cabeza de serie de cara a la Copa del Rey, y venir con un viento de cola espléndido al endosarle la victoria más amplia de su historia al Real Madrid.

Ese poderío lo tiene presente Moncho Fernández, que ya avisó de que espera a otro Gran Canaria distinto «al del último mes», pues salvo el Unicaja que seguramente con el Dreamland sea la sensación de la Liga, nadie ha podido con el conjunto insular.

Es propicia la pista y el rival de esta noche del Granca. No vence el Monbus Obradoiro en el Fontes do Sar desde el 12 de noviembre. Eso sí, le ganó al Baskonia por 108-95, reflejo también de que no se puede confiar los de Lakovic.

Sin confianza gallegas

De las seis victorias que lleva la escuadra gallega, cuatro han llegado con conjuntos de la parte baja como el Palencia, Breogán, Girona y Zaragoza. Sin embargo también consiguió ganarle al Lenovo en el Santiago Martín.

El rendimiento de los compostelanos invita a que hoy el Granca se adjudique la decimocuarta victoria de la temporada y de encadenar otro triunfo frente al Palencia antes de la disputa de la Copa pueda llegar a Málaga con 15 triunfos bajo el brazo y quién sabe si adelantando al Barça en la tercera posición de la clasificación, que hoy juega contra el Valencia Basket (17.30 horas), el equipo que persigue a los claretianos con un partido menos ganado y que precisamente es el rival de los insulares en el torneo del KO.