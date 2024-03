El Granca vuelve a casa a lo grande (98-80)

Hacía algo más de un mes que el Granca no se dejaba ver por el Arena. Venía de tres derrotas consecutivas, hacía ya tiempo, en Eurocup, Liga y Copa del Rey, todas lejos de la Isla. El rival, además, no era el propicio a priori para retomar el vuelo después de los malos resultados anteriores y del parón de la competición por la ventana internacional; al fin y al cabo, Baskonia es un equipo de Euroliga que si bien no atraviesa su mejor temporada, la calidad de sus jugadores puede decidir un partido. Pero el cuadro claretiano hizo de su casa una buena excusa para recuperar su mejor versión y tirar de coralidad y acierto para pasar otra vez por encima de Baskonia (98-80), al que dominó de principio a fin y al que, con el triunfo, aventaja ya en tres victorias más el basketaverage en la lucha por el Playoff por el título. Una cuarta plaza bien defendida.

No hubo un sólo atisbo de pérdida de control del Dreamland Gran Canaria, que se permitió el lujo de tomarse la mayor parte del último cuarto para disfrutar y rotar más lo habitual con la vista puesta en la cita del miércoles ante el Besiktas en los octavos de la competición continental. Había hecho los deberes liderado por Brussino y Landesberg, máximos anotadores con 15 puntos cada uno, por Lammers, que acabó la cita como el más valorado de los isleños, y por Shurna, que apareció en momentos decisivos. Pero sobre todo por su actitud y compromiso tanto en defensa como en atauqe ante un Baskonia pobre. No lo desaprovechó.

A la canasta inicial de Shurna para poner por primera vez por delante al Granca le sucedieron un intercambio de aciertos por parte de ambos que mantendría el partido equilibrado hasta la irrupción de Landesberg, al que todo el mundo esperaba después de su magnífica actuación frente al Valencia en los cuartos de la Copa del Rey y que se erigió en el protagonista del primer acto, dominado por el Granca menos cuando un triple de Miller-McIntyre puso el marcador en 10-13; fue la única vez en la que los amarillos estuvieron por debajo.

Baloncesto: Dreamland Gran Canaria - Baskonia / José Carlos Guerra

La puesta en escena del escolta estadounidense no fue buena puesto que su carta de presentación fue un lanzamiento de tres desde un lateral que ni siquiera tocó aro. Por fortuna para los claretianos, la acción acabó con un triple de Brussino (13-13) y el fallo de Landesberg quedó en anécdota porque luego anotó dos tiros libres para igual el duelo a 15 y en la siguiente acción firmaría un dos más uno que levantó a la grada (18-15).

Comienzo igualado

Pero a pesar de sus buenas prestaciones ofensivas el Granca no conseguía una diferencia notable, entre otras cosas porque Miller-McIntyre mantenía a Baskonia agarrado al partido, como con un triple que igualó la contienda a 20, pero Sylven primero, y Salvó después, respondieron con dos tripletes seguidos que sirvieron para que el cuadro isleño cerrara el parcial de arranque con el marcador a favor (26-22). Ninguno perdonó la pasividad defensiva del conjunto vitoriano.

Quien regresó menos enchufado a la pista fue el Dreamland, que vio como entre Díez, Kotsar y Moneke el rival consiguió un parcial de entrada que le permitió remontar, pero se quedó ahí. Coincidió con la rotación de Lakovic, que desde que recuperó un quinteto más reconocible vio como su equipo cogía vuelo, el que cogió al mando del comandante Brussino, protagonista de un mate y de un triple, este último después de un parón de Ivanovic, desesperado durante todo el choque, que puso el duelo en 37-31 antes de que Albicy corriera la pista para aumentar la ventaja, y de que AJ sumara sus primeros puntos para poner la que entonces era la máxima diferencia, más ocho (41-33).

Baloncesto: Dreamland Gran Canaria - Baskonia / José Carlos Guerra

El base francés lideraría el despegue del Granca con un robo que acabó en triple de Shurna y con dos tiros libres que habrían dejado la diferencia al descanso en más 11 si no hubiera sido porque Miller-McIntyre la redujo a nueve con una penetración y bandeja en los segundos finales del segundo cuarto (48-39). El jugador de Baskonia se fue al vestuario con 22 puntos en su haber; el Dreamland lo hizo con una ventaja que entonces no sabía que iba a ser suficiente, pero que sí le valdría si mantenía la firmeza.

A base de triples

Lo hizo y no sólo eso, sino que mejoró, porque el intento de reacción de Baskonia con dos triples consecutivos de Rogvakopoulos no sirvieron para acercar a su equipo, sino sobre todo para que no se fuera definitivamente el Granca que siguió a lo suyo desde la línea de 6,75, con un triple espectacular de Brussino desde su casa y otro de Bassas (56-47).

En el primer y único momento de cierto bloqueo local el rival, de la mano de Malinkovic, sólo pudo ponerse a seis, hasta (60-54), hasta que una canasta a tabla de un buen Salvó y un triple de Landesberg devolvieron la ventaja a 11 puntos (65-54), esa que ya luego no haría más que aumentar en el último parcial después de que Shurna lograra un dos más uno y Moneke un triple para cerrar el tercer acto en 68-57.

Baloncesto: Dreamland Gran Canaria - Baskonia / José Carlos Guerra

Al Granca, coral como casi siempre e inspirado en ataque, le sobró más de la mitad del último cuarto, en el que disfrutó ante un rival que fue todo lo contrario. Tras unos primeros minutos de intercambio de canastas, de un querer y no poder por parte de Baskonia y de control por parte del Granca, dominador total del pulso, el momento en que el cuadro isleño se vio vencedor definitivo fue cuando Shurna anotó un triple que elevo la diferencia hasta 15 (80-65). Los de Ivanovic, con el técnico ya sentado, se sabían derrotados.

El resto fue una fiesta, con Lammers inspirado (todo aciertos en lanzamientos de dos y el más valorado, con 16) como demostró al anotar dos canastas consecutivas (84-65) y cada uno en su papel. La máxima diferencia la alcanzó el conjunto claretiano a dos minutos del final: más 21 (95-74). Fue significativo un triple de Howars justo después porque significó su quinto punto, demasiado poco, más aún en un equipo tocado esta temporada. Con el Hola don Pepito, hola don José de fondo en el Arena, Prkacin cerró el choque con dos tiros libres (98-80) que dieron paso a la ovación final. La cuarta plaza fue defendida con maestría.