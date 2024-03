Lakovic: "Somos los campeones, pero no sentimos que estemos defendiendo el título porque es otra temporada"

Jaka Lakovic, entrenador del Dreamland Gran Canaria, en el arranque de su comparecencia ante los medios en la previa del choque de mañana de octavos de final de la Eurocup (20.00 horas), señaló las claves para doblegar en el Arena a su rival, el Besiktas turco. En su opinión todo pasa por "defender duro y rebotear, porque ellos son un equipo que se caracteriza por jugar muy duro, es el mejor de la Eurocup en la categoría de rebotes ofensivos, de donde sacan muchos puntos de segunda oportunidad". El estratega balcánico hizo referencia también a la necesidad de estar atentos ante el juego de las importantes individualidades con las que cuenta el conjunto otomano como son "Needham, Matthews o Mitchell".

El reciente triunfo del domingo ante todo un equipo de Euroliga como es el Baskonia considera el esloveno que es "una situación diferente a cuando ganamos al Real Madrid, porque ganamos a un buen equipo que ha venido a jugar prácticamente con toda su plantilla disponible y sin dar descanso a ningún jugador, mientras que en el caso de los madrileños hicieron muchas rotaciones, tenían muchas bajas". "Hemos jugado este partido bien a ambos lados de la cancha, tanto en ataque como en defensa y nos tiene que dar confianza, pero siendo conscientes de que estamos comenzando el Playoff de la Eurocup y eso significa que te juegas todo en un partido y solo vale el dar nuestro 100%", apuntó.

En cuanto a la dificultad de los interiores claretianos para poder frenar a Ángel Delgado, uno de los mejores reboteadores de la competición, Lakovic considera que "es un jugador que está muy presente en el rebote, sobre todo en ataque, donde lleva casi diez rebotes de media por partido, que es una barbaridad, por eso debemos de estar preparados porque es una situación que no afecta solo a nuestros pívots, sino que como equipo debemos de hacer un trabajo excelente".

El acierto en el perímetro

El responsable del banquillo claretiano reconoce que viendo "la tendencia en el baloncesto actual en los partidos hay muchos tiros de tres y será importante controlar esta faceta, pero también porque ellos tienen varios exteriores que son muy decisivos en esta faceta, como son Needham, Matthews, Allman o Mitchell, por eso la defensa exterior será muy importante".

Respecto a las tres derrotas consecutivas en casa en el cierre de la fase regular de la Eurocup reconoce que "no es normal que suceda, pero lo cierto es que ha pasado, pero es algo que para nosotros ya forma parte del pasado, porque vivimos el presente que pasa por afrontar este partido como lo hemos hecho en los últimos encuentros, dando nuestro 100%, con la máxima motivación y alerta, porque es un partido de vida o muerte".

Jaka Lakovic entiende que el triunfo logrado el curso pasado en la competición europea "con el tiempo se valorará incluso más porque a pesar de todos los viajes que tenemos que hacer y que son un hecho al vivir en Gran Canaria, el hacer la primera vuelta que hicimos el año pasado y todos los partidos en casa, fueron cuatro semanas de un estrés emocional enorme al tener que jugar cuatro partidos a vida o muerte, en los que si bien estás en casa, también llevas sobre tus hombros una etiqueta de favoritos, no era nada fácil, pero el equipo lo ha logrado y fue muy bonito". "No se puede vivir en el pasado y mañana es otro Playoff de vida o muerte y de este equipo yo nunca me quedaré con un partido, sino con todo el proceso que ha hecho el equipo, es más importante a la hora de definirnos", agregó.

La presión del favorito

En opinión del entrenador claretiano el triunfo del curso pasado "nos ayuda porque ya hemos pasado por la experiencia de tener que jugar este tipo de partidos, los jugadores conocen las sensaciones y de como gestionar emocionalmente este tipo de encuentros, lo comentamos dentro del grupo, pero a la hora de preparar estas eliminatorias no cambia mucho con respecto al resto de partidos". "Hemos tenido tiempo para recuperarnos y prepararnos para este partido, hemos empezado este último tramo con una buena victoria que nos da confianza y afrontamos el partido de mañana sabiendo que es importante, pero preparándolo como todos los demás", añadió.

Jaka Lakovic dando un salto durante el partido de ayer contra el Valencia. | | LOF / D. R.

"Jugando al 80% tendremos dificultades ante todos los equipos, por eso solo podemos preparar cada partido a nuestro 100%", insistió Lakovic.

En cuanto a la presión doble ambiental alrededor del equipo al defender el título de campeón y hacerlo en este primer partido como anfitrión, el balcánico considera que "tanto en mi caso como en el del resto de los jugadores entendemos que no se trata de defender el título, porque aunque a día de hoy somos los vigentes campeones, pero esta es otra temporada, es un partido nuevo y así lo afrontamos, con todas las ganas y la motivación, como hacemos en todos los partidos".

Por último, Lakovic en cuanto a la importancia de la presencia de aficionados en el choque de mañana recordó que "en este tipo de partidos nuestra gente siempre responde, lo ha hecho el domingo, lo hemos sentido y siempre lo hace cuando el equipo los necesita". "Estoy seguro de que nuestra gente volverá a demostrar lo que es tener nuestro campo a favor y presionar por todos lados al otro equipo, a que los árbitros nos dejen jugar y que nos lleven hacia la victoria", concluyó.