Lakovic: "La crítica más importante y la que más pesa es la que hagamos nosotros mismos"

La principal preocupación de Jaka Lakovic en la víspera de medir fuerzas con el Casademont Zaragoza en el que será el retorno de su antecesor, Porfirio Fisac, al Arena (19.45 horas), es la de pasar página lo antes posible tras su varapalo europeo ante el Besiktas. Ante el aluvión de críticas vertidas desde todos los frentes sobre el conjunto claretiano, el entrenador del Dreamland Gran Canaria afirmó que "yo mismo no estoy al tanto de lo que ha podido decir la prensa o las redes sociales, pero tenemos que aceptar la crítica, cada uno lo tiene que llevar de la forma que considere más oportuno, pero más que lo de fuera nuestro propio análisis y nuestra autocrítica es la que es más importante y la que pesa más". "Somos conscientes de que el partido que hemos hecho no era suficiente para ganar y de la cama que nos hemos hecho a nosotros mismos y en la que teníamos que dormir nosotros, me refiero a que la última parte de la liga regular en la Eurocup era mala, con tres partidos en casa perdidos ante el Trento, Cluj y Turk Telekom, nos han condicionado a tener que jugarnos aquí a un solo partido la clasificación ante el Besiktas", analizó, al tiempo que reconoció que "sabíamos que era un equipo de los más difíciles que podíamos encontrarnos en octavos y en la dinámica de partidos a vida o muerte como la del año pasado, ante un equipo con una propuesta muy similar nos salió de cara y esta vez, sin embargo, nos hemos llevado la cruz, estamos fuera, es una decepción grande para todos, pero ya está, este es un nuevo día, hay que levantarse y reaccionar bien sobre todo para mañana".

El bajón de rendimiento del equipo tras la racha inicial de 10 victorias consecutivas en la Eurocup -el equipo pasó a ganarle tan solo al Lietkabelis y al Slask Wroclaw-, el estratega balcánico se aferró "al nivel de dureza que se han propuesto en esos partidos estos equipos y que nosotros no supimos leer estos partidos, aunque no puede ser una excusa porque han sido tres derrotas en casa, no una, por otro lado, el criterio arbitral propuesto en estos partidos, que debemos de aprender a leerlo, entenderlo y jugarlo". "Este es el error más grande que yo pensaba que al acabar la liga regular que nos podía complicar las cosas y por desgracia así ha sido, hay que seguir y focalizarnos en lo que viene porque lo que ha pasado no puedo ya corregirlo, no puedo ganar y mis jugadores tampoco", se sinceró.

El objetivo de la cuarta plaza

Lakovic ante los partidos que se han perdido sistemáticamente de una forma similar a lo largo de la temporada, señaló que "más que la pelea por el cuarto puesto creo que debemos de centrarnos en la pelea por ganar mañana sábado". "Llevamos varias semanas avisando que va a ser el playoff más caro de los últimos años en la ACB, por eso debemos centrarnos en clasificarnos primero antes de pensar en la cuarta plaza", recordó al tiempo que se mostró convencido de que el equipo mejorará "analizando estos partidos, por ejemplo en el partido ante el Besiktas de las 21 pérdidas que tuvimos muchas nos estuvieron forzadas, el rebote ofensivo que era clave en los últimos cuatro puntos y nuestro manejo del partido, especialmente en el segundo cuarto en el que el equipo quería estar agresivo y en esa intensidad cometimos errores que normalmente no los cometemos, este estrés nos ha llevado a cometer faltas precipitadas en situaciones que estaban totalmente fuera del plan de partido y esto al final cuando juegas un partido que se pelea diente por diente hasta el final, todo importa y aquí hay que aprender".

Del Casademont Zaragoza, que desembarca en la Isla tras sufrir dos duras derrotas, en Europa ante el Chemnitz (64-98) y ante el Barça en la ACB (109-68), el responsable del banquillo claretiano consideró que "debemos respetar al Zaragoza, tenían algunos problemas con las lesiones, pero es un equipo que en general le gusta correr, jugar en transición, están terceros en la ACB por posesiones en transiciones, por lo que tenemos que intentar defender durante los primeros segundos, defender en el poste bajo a Sulejmanovic y a Watt, además de estar atentos a su juego indirecto con McFadden o Santi Yusta sobre todo".

El esloveno consideró como una de las claves para hacerse con la victoria que su equipo sea capaz de "llevar el ritmo del partido y proteger nuestro rebote defensivo, así poder correr para lograr puntos fáciles y evitar que el Zaragoza pueda tener segundas oportunidades".

En cuanto al apartado físico, "toda la plantilla estará bien y en disposición de poder jugar mañana".

El expediente Amar Gegic

Lakovic abordó el caso del polivalente jugador bosnio, Amar Gegic, ausente de las rotaciones del equipo desde su llegada a la Isla y reconoció que "es una situación difícil, le fichamos para que nos ayudase en el control de cargas, pero en Eurocup tuvimos derrotas inesperadas y luego hemos tenido que pelear por las dos primeras plazas y como él todavía estaba entrando en dinámica, no hemos tenido la oportunidad de hacer los cambios donde él podía tener minutos importantes en los partidos, por las circunstancias no ha tenido oportunidades". "Él entrena bien, pero la ACB es diferente por el tema de los cupos y los cambios son más difíciles para hacerlos, a pesar de eso él siempre está positivo y ayudando dándolo todo, pero con la subida de nivel de Sylven Landesberg es difícil hacer las convocatorias y sale más perjudicado por desgracia".

El esloveno aprovechaba la oportunidad para hacer un llamamiento a la afición reconociendo que "no es fácil después de una derrota como la del miércoles levantarse, pero hay que saber recuperarnos dentro del equipo y seguro que nuestra afición se recuperará también cuando el equipo más les necesita, el sábado ellos pueden echarnos una mano, todos estamos tocados y esta ayuda nos vendría bien, pero entiendo a todo el mundo, es la vida del deporte y de la vida en general". "Esta derrota para mí por dura que sea no define al equipo y demostrará que está haciendo un buen trabajo y haciendo un buen trabajo especialmente en ACB", recalcó.

Su futuro

Interrogado sobre su futuro en el club, afirmó que "después de una derrota como esta muchas veces se habla muy rápìdo del futuro, pero este equipo tiene muchos más partidos para jugar y para demostrar, siempre he dicho que estoy feliz aquí, no solo yo, sino también mi familia, estoy encantado con la gente y con el club para el que trabajo, tengo un año más de contrato y por ahora mi única preocupación es el Granca y el partido que viene mañana".

Tras cumplir 100 partidos como claretiano, reconoció que es un dato "agradable porque han pasado muy rápido, todavía recuerdo el primer partido oficial que parece que fue ayer, estoy encantado de pasarlos aquí y espero poder pasar muchos más porque sabemos como es esta profesión, muy difícil y un día u otro te puedes encontrar en otro lado o en casa".