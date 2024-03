Lakovic: "Mi expulsión puede ser merecida, pero es fruto de una situación difícil de entender"

El entrenador del Dreamland Gran Canaria, Jaka Lakovic, comparecía con rostro cariacontecido ante los medios de comunicación tras ser expulsado en el último minuto del primer cuarto en el choque de su equipo ante el Lenovo Tenerife en el que terminó perdiendo (93-92), con Víctor García dirigiendo al equipo desde el banquillo. El esloveno hacía una valoración del encuentro catalogando el derbi como "muy emocionante, un partido bueno para las dos aficiones, en el que nuestro equipo estuvo mejor durante tres cuartos, menos en el primer cuarto". "A partir de ahí fuimos mejor equipo en un partido que al final se disputó en el último segundo y se lo podía haber llevado cualquiera, así es el deporte del baloncesto, aunque hay muchas más partes que se deberían revisar", agregaba en la sala de prensa del Santiago Martín.

El balcánico mostró su descontento con la actuación del trío arbitral durante el partido: "Como suele decir mi colega Txus (Vidorreta), ¿cómo podemos competir contra el Real Madrid o el Barça si nos doblegan en tiros libres? Hoy, por ejemplo, en la segunda parte la relación de tiros libres era de dos a 14 para Tenerife, es difícil de explicar. Mi reacción en el primer cuarto no era correcta, fue fruto de varias decisiones en el inicio de partido. Sé que no está bien, no la justifico, pero para tener esta reacción en ese primer cuarto es muy dificil que pase. La expulsión puede que sea merecida, pero mi reacción es fruto no de una situación en la que por desgracia Jaime (Fernández) se lesiona, pero no hubo ningún contacto, pierde el balon post lesión y en ese momento vamos al contraataque dos contra uno y con retraso pita una falta. Era difícil de entender. Después de mi expulsión volvimos al partido, dominando durante mucho tiempo el marcador y en la segunda parte, la relación de tiros libres, en un derbi en el que los dos equipos juegan duro, ¿dos a 14?, es difícil de entender".

En cuanto a la acumulación de faltas de sus dos bases, Albicy y Bassas en el último cuarto, el esloveno recordó que siempre "tenemos esta opción de jugar con AJ (Slaughter) de uno, porque nuestros bases tenían problemas con faltas y no nos ha ido mal, ya lo hicimos a principios de temporada por la lesión de Ferran".

Suscríbete para seguir leyendo