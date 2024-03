Homenaje con final feliz del Dreamland Gran Canaria a la 'BMV'

El reencuentro de Albert Burditt, John Morton y Shaun Vandiver, los integrantes de la mítica tripleta de la BMV, tuvo el final feliz soñado. La larga jornada que tuvieron, que arrancó con el acto de la firma de autógrafos con los aficionados, terminaba con el triunfo del Dreamland Gran Canaria remontando los 14 puntos de renta con los que llegó a contar el Valencia Basket en el tercer cuarto. Antes que el equipo hiciera vibrar a la grada, los aficionados se emocionaron con el regreso de las tres leyendas en su primera aparición en el Arena, después de deleitarlos varios años con sus actuaciones en el Centro Insular de Deportes.

Burditt reconocía que «fue increíble que el club nos invitara a John [Morton], a Shaun [Vandiver] y a mí a regresar a Gran Canaria con nuestras familias para compartir este 60º aniversario y ser parte del partido contra el Valencia». El exinterior claretiano recordó que «han pasado más de 25 años desde la última vez que visité la Isla, a la que había pensado en volver muchas veces». «Tener esta oportunidad de compartirlo con mi esposa, no puedo expresarlo con palabras. Espero que no pasen otros 25 años antes de que podamos reencontrarnos nosotros tres aquí», apuntaba Albert.

«Queremos agradecer al club, a todos los que están involucrados con el equipo y a los fans por recordarnos y habernos mostrado tanto cariño en el tiempo que estuvimos aquí. Los queremos a todos y esperamos verlos pronto nuevamente», afirmó un agradecido y emocionado Burditt, tras recibir el calor de la marea amarilla en el homenaje.

En la misma línea, otra de los integrantes de la BMV, John Morton, manifestó que «ha sido un día sensacional, siento mucho cariño por el Granca, por el baloncesto y por la ACB». «Poder estar aquí, ser parte de esto, me hace recordar a los mejores equipos que tuvimos aquí, yo, Shaun Vandiver y Albert Burditt, a los jugadores con los que compartimos vestuario, el reconocimiento que tuvimos aquí y el cariño que nos dieron», señalaba el jugón.

«Es fantástico estar de vuelta. Simplemente ver las cosas que logramos y lo que ayudamos a la ciudad y a su club de baloncesto es fantástico. Hay mucha historia aquí. Me alegra ser parte de ella y ser testigo de las cosas que están sucediendo en un isla en plena expansión. Es algo maravilloso. Con suerte, tendremos la oportunidad de volver otra vez y mostrar más amor al club y recibir el cariño de la gente. Me lo estoy pasando muy bien aquí y me ha encantado todo lo que estoy viendo. ¡Vamos, Granca!», expresaba muy emocionado el escolta.

El tercer mosquetero, Shaun Vandiver, incidió en lo «maravilloso» que está resultando la experiencia: «Es muy bonito ver a muchos amigos y conectar con ellos como aquellos días en los que jugábamos en la otra cancha, y encima hemos visto un partidazo con un final increíble. Estamos muy contentos con este regreso, pero yo al menos no puedo dejar de pensar en cuando volveremos a venir de nuevo [risas]».

La leyenda claretiana, micro en mano, agradeció en el Arena el trato recibido «a los presidentes Sitapha Savané y Lisandro Hernández; a la gente del club como Berdi Pérez y Juanmi Morales; pero hay dos maestros en este club, los entrenadores, Manolo Hussein y Falo Calvo». Vandiver terminaba su alocución activando al respetable con «este partido lo vamos a ganar» y un «pío, pío», que era devuelto por los cerca de 7.000 aficionados que acudieron en masa al Arena para homenajear a estos tres históricos y llevar en volandas a los claretianos hacia su victoria 17 del curso en la ACB.

Autógrafos bajo el sol

La previa del choque vino marcada por la larga cola de aficionados claretianos que se formó bajo un sol de justicia para tener un recuerdo imborrable de sus ídolos. Para Daniel, uno de los cientos de aficionados que lograron sus autógrafos, «ha sido una gran sorpresa, mi ídolo en aquella época era Vandiver, porque cada vez que el equipo estaba bajo los enchufaba, era un grande».

Eliezer, por su parte, mostró su agradecimiento por «poder darle a estos jugadores el homenaje que en su momento no se hizo». «Recuerdo de aquella época a Morton, pero también la espectacularidad de atlética de Burditt». Por último, José, reconoció que se enamoró del baloncesto por John Morton: «Siempre ha sido mi modelo a seguir junto a Michael Jordan».

