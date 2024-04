«Siete finales» para sellar el Playoff y mirar al tercer puesto

En época de vacas gordas, con el Dreamland Gran Canaria clasificándose por la puerta grande para la Copa del Rey y disputándole la tercera plaza al todopoderoso Barça, ya se encargó Jaka Lakovic, el entrenador de los claretianos, de bajar el suflé de la prensa y de los aficionados, vaticinando que iba a ser uno de los Playoffs más ajustados de la historia de la ACB. A «siete finales», como dijo el esloveno tras ganar al Valencia el pasado domingo para sellar el Playoff y por qué no, ser ambiciosos y mirar a la tercera posición, un posible récord para el club.

El Dreamland Gran Canaria llega a la recta final de la temporada regular con buenas cartas. Los claretianos son sextos, con un balance de 17 victorias y 10 derrotas, el mismo del que gozan el Lenovo Tenerife (cuarto) y el UCAM Murcia (quinto), que les superan por el average de los grancanarios. Desde ser terceros –a una victoria de distancia– a quedarse fuera del Playoff –tienen un colchón de dos victorias–, todo es posible para los isleños en este curso.

Analizando el calendario, el Granca debería de aprovechar para sumar victorias en su casillero ante el Bilbao en Miribilla, el Morabanc Andorra, en el regreso de Jean Montero a la Isla, el Breogán en Galicia y el Joventut en casa, equipos a los que por otra parte ya logró ganar en la primera vuelta, a excepción de la Penya, pero bien es sabido que los hombres de Carles Duran pierden muchos enteros lejos de Badalona.

Con las alforjas llenas podría estar disputándole la tercera plaza al Barça en el Palau con la tranquilidad de tener la clasificación asegurada, para intentar vengar en el Arena la dolorosa derrota ante el Girona de la primera vuelta y cerrar el curso en Granada con un partido a priori favorable a los intereses claretianos. Sobre el papel, rivales asequibles para un equipo capaz de lo mejor, pero también de tropiezos inesperados.

La influencia de la Euroliga

El Barça de Roger Grimau no termina de convencer. Sorprendentemente lleva gran parte de la temporada lejos de la cabeza de la tabla e incluso su tercer puesto, merced a sus 18 victorias, no lo tienen garantizado, con tres perseguidores a solo un triunfo de alcanzarles. Sus opciones de pelear por colarse a pesar de todo en la Final Four de la Euroliga, podría penalizarles o como poco despistarles del objetivo liguero de terminar lo más arriba posible de cara al Playoff.

El calendario del conjunto culé no es nada sencillo, comenzando con el Clásico que le espera esta jornada en el Palau y duelos exigentes ante el UCAM, el Granca y el Unicaja en su casa. Visitar al Girona y al Andorra tampoco son salidas fáciles, para terminar en Miribilla con un Bilbao que seguramente no se juegue nada.

Valencia Basket y Baskonia, son los otros dos equipos que podrían aspirar a disputar el play-in de la Euroliga para poder aspirar a acompañar a Real Madrid y Barça en la lucha por el título continental. Los taronjas son séptimos, con una sola victoria de distancia sobre el noveno, que precisamente son los vitorianos. Con su derrota ante el Granca, los de Alex Mumbrú afrontan un calendario complicado, que empieza con un duelo a vida o muerte con el propio Baskonia en la Fonteta.

El Tenerife, Manresa y Joventut son rivales directos por el mismo objetivo, sin contar al Real Madrid, poco acostumbrado a hacer regalos, para cerrar en un desplazamiento siempre difícil al Principado de Andorra. Los vitorianos tienen un cierre complicado con el UCAM en la penúltima jornada y el Real Madrid, pero su condición de clasificado y la posibilidad de que no den su 100% les abre las posibilidades. Breogán, Palencia y Girona, parecen asequibles para ellos, aunque tendrán que sorprender al Unicaja en el infierno verde del Carpena para asegurar.

El factor Vidorreta

Pocos pueden dudar de la presencia del Lenovo Tenerife en un playoff al que llegan después de ir de menos a más durante toda la temporada. Los laguneros son cuartos y su calendario es de los más asequibles, aunque juegan con el Tofas Bursa esta tarde (19.00 horas), en la ida de cuartos de la BCL, en la que buscan jugar una nueva Final Four. Girona, Bilbao y Breogán no parecen sobre el papel capaces de tumbar a los aurinegros que deberían de tener más dificultades contra el Valencia en la Fonteta o el Unicaja, aunque jugar en la Hamburguesa siempre aumenta las opciones de victoria de los tinerfeños, que cierran la temporada con dos duelos directos ante Joventut y BAXI Manresa.

El UCAM Murcia, arranca con un duelo directo en Badalona con la Penya, además del Barça, Unicaja y Baskonia, como principales piedras en el camino. Por su parte el Joventut, necesita cortar su mala dinámica ante demasiados rivales directos que podrían dejarle fuera. Por último, el BAXI Manresa llega en buena dinámica y con rivales asequibles para repetir el éxito de la Copa.

