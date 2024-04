Al Granca le cuesta sentirse favorito en la Liga Endesa

Durante la semana pasada, el entrenador del CB Gran Canaria, Jaka Lakovic, mandó un mensaje a sus jugadores con tal de motivarles en el tramo final liguero. Siete finales tenían por delante después del triunfo contra el Valencia, y la primera ya la perdieron contra el Surne Bilbao Basket, un rival que atendiendo la situación clasificatoria le otorgaba cierto favoritismo a los claretianos dadas las cuatro victorias que tenía de diferencia con los vizcaínos. Con la derrota, la cuarta consecutiva como visitante, al Dreamland se le puede otorgar mal de altura, pues si se mide a un equipo que está por debajo de él en la tabla, no consigue ganarle.

De los once traspiés del equipo insular, nueve han llegado lejos del Arena. Tampoco es que el Granca haya mantenido el mal del chárter de la temporada pasada, cuando firmó once derrotas en doce partidos como visitante, pues en la actual acumula cinco triunfos jugando en territorio comanche. Aun así, lleva dos meses desde la última vez que lo consiguió, en el Fontes do Sar del Monbus Obradoiro, ahora penúltimo en la clasificación.

Pero es que tampoco es que se le pueda restar valor a este triunfo con uno de los peores equipos de esta Liga Endesa, pues el mayor batacazo de la temporada del Gran Canaria llegó ante el colista, Zunder Palencia, en su pista y de qué manera, por 34 puntos (82-58).

Sin predominio lejos de casa

Después de esa dolorosa derrota, a cada salida claretiana se ha traducido en derrota a pesar de que se midiera con equipos que le perseguían en la tabla. Cualquier atisbo de predominio previo no se ha traducido en el marcador.

Frente al BAXI Manresa cayó en el Nou Congost llegando los de Lakovic como cuartos y medirse a los décimos. 78-71 de los del Bagés contra un equipo al que le aventajaba en tres victorias y con el que va a tener que pelear por el Playoff con el basketaverage perdido, dado que en la Isla le venció por cinco puntos (97-92) y ahora se sitúa a un sólo triunfo.

Situación parecida a la que se ha encontrado ahora con el Lenovo Tenerife, con el que cedió en el derbi del 24 de marzo por 93-92 cuando le visitó como quinto clasificado y los aurinegros sextos con un triunfo menos.

El Playoff, apretadísimo

Ahora la tortilla está virada y es el conjunto chicharrero el que le aventaja en una victoria y es quinto, un puesto por delante de los claretianos, que siguen sextos pero ahora empatados con el Valencia a 17 triunfos tras su victoria ayer contra el Baskonia (111-101).

Con estas cuatro derrotas frente a equipos inferiores en la tabla, se abre la duda sobre si considerar que el calendario que le queda al Granca es factible o no para intentar ser cabeza de serie en el Playoff... si se clasifica.

De momento recibe al MoraBanc Andorra (13º), tendrá que visitar al Río Breogán (15º) y el Joventut (10º) llegará al Arena antes de la última gran salida, contra el Barça, el 5 de mayo.

Las dos última citas del Gran Canaria le ofrece un duelo contra el Girona, que actualmente tiene 10 victorias y es decimocuarto; mientras que cerrará la fase regular con el Granada, antepenúltimo con sólo ocho triunfos.