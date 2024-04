Lakovic: "AJ Slaughter sigue en su casa de América con permiso del club"

Jaka Lakovic despejó la incógnita de la enfermería del Dreamland Gran Canaria de manera tajante. El esloveno declaró que "Ferran Bassas empezó a entrenar con el grupo, ha hecho dos entrenos y a falta de otros dos antes del partido, esperamos que nos pueda ayudar seguro ante el Joventut durante algunos minutos". La cara amarga llegaba con AJ Slaughter, quien confirmó que "no estará, aún se encuentra en su casa en América por problemas familiares, con permiso del club para poder atenderlos, esperamos que los pueda resolver lo antes posible para que pueda regresar, es un tema delicado, debemos de respetar su privacidad y apoyarle en estos momentos".

En cuanto a la destitución de su buen amigo Carles Durán y su sustitución por Daniel Miret, el esloveno declaró que "ya sabemos el tipo de trabajo que tenemos que siempre tienes que estar preparado en todo momento para todo y es duro, conozco a Carles, tenemos muy buena amistad y la situación le afectó bastante, estaba jodido, pero así es el negocio". "Que poca memoria se tiene en el deporte de élite en el que las cosas se olvidan rápido y se vive día a día, son cosas que pasan, duras, pero debemos saber llevarlas y seguro que le volveremos a ver muy pronto en los banquillos de la ACB".

Respecto al partido que espera ante un Joventut que se juega una de sus últimas cartas para entrar en el Playoff, reconoció que espera "un partido muy difícil, porque durante toda la temporada tuvo problemas de lesiones y ahora vendrán completos, con toda su plantilla y sabemos que en todas las posiciones tienen mucha calidad, tienen hasta cinco jugadores que pueden crear con balón y encontrar sus tiros; Evans, Andrews, Feliz y como manejadores añadiría a Vives y Pau Ribas, tienen un juego interior muy potente con Tomic, que está jugando a un nivel muy alto". "Será un partido muy difícil en el que tendremos que estar concentrados desde el minuto uno, ir con todo nuestro esfuerzo y energía, con todo nuestro juego en ataque y en defensa trabajar duro para parar las opciones que nos plantearán", agregó.

Las claves pasan en su opinión por "el juego de bloqueo directo y el exterior, el juego en el poste bajo es importante pero algo menos, debemos de estar preparados para poner en práctica las defensas que les limiten sus porcentajes".

Lakovic reconoció que las bajas de Bassas y Slaughter en Lugo fueron "muy importantes, porque son dos jugadores que nos pueden ayudar en la creación del juego en el puesto de base, ahora por suerte Ferran puede volver y Jovan Kljajic dio un paso al frente muy importante en ese partido y esperamos que nos pueda ayudar, además de otros como Amar Gegic o Sylven Landesberg, que tienen que dar un aso adelante cuando toque". Sobre la situación del bosnio que tuvo sus primeros cuatro minutos ante el Breogán reconoció que su situación es "complicada, porque entrena mucho y muy bien, mucho mejor que lo que se vio en Lugo, pero al no estar en rotación durante varios meses, hace que le cueste, pero esperamos que nos pueda enseñar lo que nos muestra en los entrenos".

Los partidos en casa "son muy importantes, los jugadores encuentran esta energía extra y la comodidad para jugar mejor, estar más explosivos y atrevidos, es algo que nos ayuda y eso se refleja en los resultados que tenemos en casa, además podemos asegurar el Playoff a tres jornadas para el final si logramos la victoria". "A todos los equipos les cuesta jugar más fuera que en casa, cada partido es muy duro y hay que trabajar al 199% para competir, porque si no los rivales te castigan, por eso esta racha en casa de nueve victorias seguidas es importante, pero también es importante ganar fuera, hemos hecho muchas cosas bien para estar donde estamos ahora".

El esloveno puso en valor el potencial de la ACB recordando que "tres equipos españoles juegan la Final Four de la BCL", si bien no se aventuró a dar un favorito. Además, recordando el transcurso de un año desde que ganó la Eurocup, reconoció que a él personalmente no le ha cambiado demasiado , ya que"siempre soy exigente conmigo y con mi equipo, esto no ha cambiado, siempre le doy importancia al día a día y al siguiente partido, no pierdo el tiempo mirando atrás ni hacia el futuro, no es fácil, pero se tiene que hacer".

