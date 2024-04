Newley, orgullo de papá y del Dreamland Gran Canaria

«Mi familia y yo estamos muy felices de estar de vuelta en la Isla, lo estamos pasando muy bien». Así se expresaba Brad Newley, el alero australiano que protagonizó una brillante trayectoria durante las cuatro temporadas que vistió la camiseta del CB Gran Canaria, entre 2012 y 2016. El club claretiano, con motivo de su 60º aniversario y dentro de la ronda de reconocimientos a jugadores que marcaron época, rinde tributo al aussie en el choque que el Dreamland disputa en el Arena frente al Joventut (19.45 horas).

Newley, que aterrizaba junto a su familia el pasado domingo, se dirigía a los medios en una acto celebrado ayer en Teror al que acudió el alcalde del municipio, Sergio Nuez, quien estuvo acompañado por Mónica Nuez y José Agustín Arencibia, presidenta y consejero delegado, respectivamente, de Aguas de Teror, patrocinador del equipo.

«Es un privilegio estar aquí. Estamos disfrutando de unas mini vacaciones, con mucho tiempo al sol, por eso mi cara roja», manifestaba entre risas Brad Newley. «Supone un honor para mí poder mostrarle a mis hijos el lugar donde pasé la mejor parte de mi carrera deportiva», añadía el alero australiano, quien cuelga las zapatillas en 2024 con 39 años.

El exjugador claretiano, ayer, tuvo la ocasión de saludar en el Arena a los jugadores de la primera plantilla y al cuerpo técnico: «Se me puso la piel de gallina estar de nuevo en ese pabellón. Hablé con John Shurna y me comentó que había lesiones, y le dije que quizás podía jugar. Creo que podría hacerlo, porque demostré cuando nació Beth –su hija grancanaria– que no hace falta prepararse mucho, sino simplemente ir a jugar».

Y es que en octubre de 2013, el sábado por la noche Brad no pegó ojo. Se la pasó en el hospital junto a su mujer, que estaba a punto de dar a luz por primera vez. En la mañana del domingo se producía el alumbramiento y el nuevo papá, que tenía permiso del club para ausentarse del choque frente al UCAM Murcia que comenzaba un par de horas después, se puso a ver el partido por la tele.

La cosa no iba bien y se había lesionado Hansbrough. El entonces director deportivo, Berdi Pérez, lo llamó y Newley acudió. Llegó para el inicio de la segunda parte y se convirtió en protagonista de un duelo que acabó ganando el Granca tras remontar.

«Ha sido agradable ver durante estos días a caras conocidas», señaló ayer el exclaretiano, agradeciendo al club el esfuerzo que supone traerlos a él y a su familia de «un sitio tan lejano como Australia». Reconoce sentirse «orgulloso» del crecimiento del club y de ser parte de esa historia. Al hablar de su mejor momento de su estancia en el Granca recuerda su primera campaña de amarillo: «El equipo venía de un año malo y se consiguió meter en las semifinales de Liga y Copa. Me acuerdo del segundo encuentro aquí contra el Baskonia del Playoff, que metí un triple clave y el Centro Insular se encendió».

Suscríbete para seguir leyendo